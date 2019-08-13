Сенатор Сергей Лукин: Дистанционные сделки с недвижимостью станут более безопасными

Поясняя суть закона, поддержанного парламентариями в ходе последнего заседания весенней сессии Совета Федерации, сенатор Сергей Лукин отметил:

- Согласно действующему законодательству, россияне могут подать документы на государственную регистрацию права на объект недвижимости в удаленном порядке. Для этого достаточно заявления, подписанного электронной подписью собственника, которая предполагает выдачу удостоверяющим центром сертификата ключа проверки. На практике существует риск получения ключа проверки неправомочным лицом, которое в итоге может завладеть квартирой. Принятый закон устанавливает, что использовать электронную подпись гражданина можно будет только с его письменного согласия.

Теперь для осуществления сделки на основании электронного заявления от физического лица необходимо, чтобы владелец недвижимости заранее уведомил Росреестр о возможности такого вида подачи документов. Это можно сделать, оформив согласие на использование цифровой подписи лично или отправив его в Росреестр по почте, но в этом случае подлинность подписи заявителя должна быть засвидетельствована нотариусом. Сенатор подчеркнул, что при этом в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) будет сделана специальная отметка, без которой документы о регистрации права собственности рассматриваться не будут.

При поступлении в Росреестр документов с электронной подписью об отчуждении недвижимости, регистрирующий орган должен будет в тот же день уведомить собственника. А в случае возврата документов из-за отсутствия отметки – сообщить об этом владельцу в течение пяти рабочих дней.

Необходимо отметить, что закон сохраняет все возможности подачи электронных пакетов от кредитных организаций без внесения в ЕГРН специальной отметки на основании заявления собственника.

Письменное согласие владельца недвижимости не требуется также в случаях, когда электронная подпись выдана удостоверяющим центром Федеральной кадастровой палаты, и если сделка проводится с участием нотариусов или органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде.

- Таким образом, права граждан в рамках все более востребованных в настоящее время дистанционных сделок с недвижимостью будут защищены, - подчеркнул член Совета Федерации Сергей Лукин.

Ольга Вороновская