ВТБ закрыл сделку по покупке доли в ГК РТК

Стратегия многопрофильного железнодорожного комплекса предусматривает дальнейшее развитие инфраструктуры внутрироссийских перевозок, снижение волатильности рынка и предоставление качественной и надежной услуги для профильных российских предприятий. Одна из приоритетных задач акционеров - модернизация существующей зерновой логистической инфраструктуры в России. Это позволит максимально эффективно реализовывать экспортный зерновой потенциал страны, а также повысит конкурентоспособность российского зерна на международном рыке.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, сказал: «Вхождение в капитал ГК РТК стало очередным шагом по развитию бизнеса ВТБ на зерновом рынке. Совместно с акционерами ГК РТК мы планируем продолжить развитие активов компании по всем ключевым направлениями бизнеса и, в частности, сохранить лидирующие позиции в сегментах перевозок специализированным составом. Приобретение доли в ГК РТК органично вписывается в стратегию группы ВТБ на зерновом рынке, которая предусматривает достижение синергии за счет объединения активов в области транспортной экспортной логистики и трейдинга, что позволит повысить эффективность отрасли в масштабах страны».

Константин Засов, президент Группы компаний РТК: «Российский рынок специализированных перевозок в последние годы демонстрировал динамичный рост. Но сейчас настала пора качественной трансформации. Мы должны сделать так, чтобы инфраструктура рынка стала современной и отвечала вызовам времени. Качественные изменения не могут быть реализованы без модернизации инфраструктуры. Чтобы кратно нарастить объемы завтра, необходимо начинать готовить инфраструктуру уже сейчас. Мы видим колоссальные возможности кооперации с крупнейшим в стране банковским институтом, который заинтересован совместно с участниками рынка осуществить важнейший для страны проект».