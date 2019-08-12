Воронежский санаторий имени Дзержинского подготовил на золотую осень две суперакции

До 1 сентября осталось меньше трех недель. Многие перед началом учебного года успели отдохнуть на море, набраться сил и укрепить иммунитет. Но кто-то не смог найти необходимое время на полноценный отпуск. Однако не стоит огорчаться – синоптики обещают хорошую погоду, а как ее использовать по максимуму, знают в санатории им. Ф.Э. Дзержинского.

С 1 сентября лечебное учреждение запускает две акции. Одна из них называется «Золотая осень».

- Приглашаем воронежцев отдохнуть и поправить здоровье в бархатный сезон. Тем более, что в течение двух месяцев у нас будет действовать скидка 20% на «полулюксы» и «люксы» корпуса №12 а. Номера, которые участвуют в акции, с евроремонтом. Проживание с питанием и лечением в сутки на одного человека будет стоить от 2,8 тысяч рублей. Воспользоваться предложением можно с 1 сентября по 30 октября, - рассказали в санатории.

Вторая акция для тех, кому работа не дает расслабиться, кто и рад был бы сменить обстановку, но не может далеко уехать за приделы области. Специально для трудоголиков и их семей в санатории им. Ф.Э. Дзержинского подготовили выгодное предложение по «Туру выходного дня».

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Релакс-оздоровительная программа рассчитана на двое суток: с вечера пятницы по вечер воскресенья. Что может быть приятнее встретить окончание рабочей недели в приятной компании за вкусным ужином, прогуляться по аллеям санатория, подышать свежим воздухом. В субботу выпить оздоровительный коктейль, сходить на гидромассаж, принять жемчужные ванны, посетить аквацентр или заняться скандинавской ходьбой. Начать можно с бесконтактного гидромассажа – он дает прилив сил, бодрость, улучшает настроение. В воскресенье снова понежиться в аквацентре или попотеть в тренажерном зале, после этого вкусно пообедать и с новыми силами, зарядом бодрости и хорошим настроением отбыть в Воронеж.

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Организм за такие выходные скажет вам «спасибо», тем более, что санаторий установил на «Тур выходного дня» специальные цены с 1 сентября по 22 декабря 2019 года. Так, проживание, питание и оздоровление в номерах «люкс» обойдется в 3050 рублей с человека в сутки, «полулюкс» - в 2600 рублей, в «стандарте» - в 1650 рублей.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

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