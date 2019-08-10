Лобовая авария на трассе Тамбов-Воронеж: 5 погибли, 8 ранено

Столкновение двух микроавтобусов утром 10 августа в Тамбовской области унесло жизни пятерых человек, еще восемь получили ранения. Страшная авария произошла около 5.45 на 139-м километре трассы Р-193 Тамбов-Воронеж, около села Шульгино Мордовского района.

фото очевидцев.

По предварительным данным полиции, Citroen выехал на встречку, где врезался лоб в лоб в микроавтобус Fiat Ducato. От удара минивен вылетел с трассы в кювет, микроавтобус перевернулся, перегородив дорогу.

В «Ситроене» погибло два человека, один ранен, в «Фиате» семь человек получили ранения, трое погибли. Пострадавших, среди которых 16 летняя девочка, отправили в местную больницу.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины аварии. Возбудили уголовное дело.

фото очевидцев.