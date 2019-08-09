2019-08-09T14:57:37+03:00
Общество

Проект нововоронежских атомщиков признан лучшим по итогам первой Бизнес-лаборатории Концерна «Росэнергоатом»

В Концерне «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») подвели итоги пилотного проекта «Формирование новых продуктов в РЭА» в формате Бизнес-лаборатории, который был запущен Блоком по бизнес развитию Концерна
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Первое место заняла команда Нововоронежской АЭС с идеей создания «устройства локализации протечек». Второе место — проект «Производство и бутилирование питьевой воды» команды Балаковской АЭС. На третьем месте команда Кольской АЭС с технологией «производства борной кислоты».

Проект нововоронежцев предполагает оказание услуг по устранению протечек опасных жидкостей: кислоты, щелочи, ядовитые или радиоактивные вещества, нефтепродукты.

«Обычно для устранения течи в ёмкости, не имеющей доступа снаружи, необходимо слить содержимое, опорожнить емкость, зачистить, подготовить поверхность и т. д. Все эти действия приводят, как правило, к останову производства, и, как следствие — значительным финансовым потерям», – отметил один из авторов проекта, начальник смены реакторного цеха № 6 Александр Тихонов.

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Устройство локализации протечек представляет собой комплекс из «металлического пластыря», устанавливаемого в место течи и насоса-эжектора, за счет работы которого создаётся разрежение в ограниченной полости. Устройство не только дает возможность быстро локализовать течь без опорожнения ёмкости и предварительной подготовки поверхности, но и позволяет минимизировать ущерб для окружающей среды, снизить риск денежных потерь из-за недопроизводства. Кроме того, исключается риск попадания посторонних предметов во вскрытое оборудование.

Проект интересен не только для атомной отрасли, но для компаний, занимающихся хранением, транспортировкой и переработкой нефтепродуктов, а также производством и обращением с жидкими химическими реагентами. По предварительным подсчётам оценочная выгода заказчика от реализации проектной инициативы, за счет отсутствия недополученной прибыли, для АЭС – 130 млн. руб/сут. Для других отраслей (на примере нефтеперерабатывающей) – 11,7 млн. руб/сут.

Приказом Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» решено оформить инициативу нововоронежцев как инвестиционный проект с привлечением специалистов АО «Атомэнергоремонт» при участии бизнес-интегратора «Русатом Сервис».

Напомним, проект «Формирование новых продуктов в РЭА» в формате Бизнес-лаборатории стартовал в августе 2018 года на трёх АЭС России: Нововоронежской, Балаковской и Кольской. В течение года команды предлагали идеи, которые могли бы стать новыми бизнесами для Концерна. Всего специалисты представили на рассмотрение более 150 проектов, значительная часть из которых – результат мозгового штурма нововоронежских атомщиков. После детальной проработки и мастер-классов от экспертов атомной отрасли и бизнеса, участники проекта отобрали восемь наиболее эффективных для коммерциализации инициатив. Из них экспертная комиссия выбрала три лучших.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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