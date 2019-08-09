Нововоронеж отмечаетДень строителя

Нововоронеж - город энергетиков и строителей. В честь праздника здесь традиционно проходят различные мероприятия: встречи, митинги, концерты, спортивные соревнования.

В рамках реализации проекта «Слава созидателям!» ветераны-первостроителиНововоронежской АЭС и города атомщиков встретились с детьми, отдыхающими в оздоровительном лагере «Дружба».

Герой Социалистического Труда Иван Гречишкин рассказал ребятам о начале строительства первых энергоблоков Нововоронежской АЭС.

«Это была ударная комсомольская стройка. Сюда «на песок» – ведь города ещё не было – со всей страны съезжалась молодёжь. Мы жили в вагонах-бытовках. Многие юноши и девушки окончили только семь классов, поэтому вечером посещали школу рабочей молодёжи. Приходилось одновременно учиться и работать. Было сложно, но все справлялись!», – рассказал Иван Фёдорович.

Он с удовольствием ответил на вопросы своих юных собеседников. Иван Фёдорович рассказал, что в период строительства первых энергоблоков НВ АЭС использовались 22 башенных крана, максимальная грузоподъёмность которых составляла 45 тонн. А на строительной площадке инновационных энергоблоков работал кран Demagна гусеничном ходу. Его грузоподъёмность – 1200 тонн.

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Гости показали ребятам спецодежду 80-х годов прошлого столетия и спели вместе с ними всеми любимую песню из художественного фильма «Высота».

Встреча закончилась дружеским чаепитием. В воспоминаниях ветеранов звучали добрые слова в адрес первого директора Нововоронежской АЭС Фёдора Яковлевича Овчинникова и начальника управления строительства Дмитрия Викторовича Прозоровского.

В центре города, возле памятника Первостроителям, состоялся праздничный митинг. Его участниками стали ветераны-строители и юные жители Нововоронежа.

Собравшихся приветствовала председатель совета ветеранов НВ АЭС Валентина Кудрявцева.

«Сегодня мы собрались, чтобы поздравить всех с Днём строителя – это великий праздник! А ещё мы должны рассказать молодому поколению, о тех, кто стоял у истоков, чьими руками возводились энергоблоки Нововоронежской АЭС, жилые дома, социальные и спортивные объекты города».

В обращении к участникам митинга ветераны давали наставление молодежи: достойно продолжить их дело, а самое главное – искренне любить родной город, чтобы он становился ещё уютнее и комфортнее.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 6 введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 идёт этап опытно-промышленной эксплуатации.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС