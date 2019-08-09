За июль 2019 года мобильную платформу «ВТБ Мои Инвестиции» установило 84,5 тыс. новых пользователей

Оборот сделок, совершенных за июль в «ВТБ Мои Инвестиции», превысил 138 млрд руб. (+23% к показателю июня). Число клиентов, совершавших сделки в июле, выросло на 35%, превысив 30 тыс. человек. Общий с момента запуска приложения оборот составил 1 трлн 267 млрд рублей.

Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания, прокомментировал: «Все взаимоотношения с клиентами, в частности, оформление услуг, открытие счетов, сопровождение сделок и даже консультирование переходят в диджитал. Мы создали для пользователей максимально удобное мобильное приложение, позволяющее управлять собственными инвестициями. Значительный рост числа клиентов показывает, что сегодня это лучшее решение на рынке. В рамках стратегии банка мы нацелены на клиентоориентированный подход и активное использование цифровых технологий».

«ВТБ Мои Инвестиции» - платформа для удобного доступа к инвестициям. С ее помощью можно покупать и продавать ценные бумаги, валюту, фонды и более 3500 инструментов, видеть финансовый результат каждой операции и всего портфеля, отслеживать изменения биржевых котировок. Пользователям приложения всегда доступны свежие новости и эксклюзивные аналитические материалы от ‎ команды ВТБ Капитал, признанной №1 в России по версии международного сообщества InstitutionalInvestor.

В приложение интегрирован сервис робоэдвайзор, первый официально аккредитованный автосоветник в России. Он определяет инвестиционный профиль пользователя и предоставляет рекомендации по портфелю ценных бумаг, разработанные на базе экспертизы аналитической команды ВТБ. В режиме реального времени робоэдвайзер постоянно отслеживает состояние портфеля и в случае необходимости выдает советы по ребалансировке. Сервис удобен для розничных инвесторов: чтобы принимать грамотные решения, ориентированные на максимальную эффективность инвестиций, теперь необязательно внимательно отслеживать рынок и погружаться в большие объемы аналитики. Банк ВТБ (ПАО)