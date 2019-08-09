2019-08-09T11:57:44+03:00
Экономика

ВТБ запустил в контакт-центре голосового помощника

ВТБ в пилотном режиме запустил сервис голосового IVR в контакт-центр
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Теперь клиентам достаточно задать свой вопрос, и помощник быстро ответит на него либо переведет звонок на сотрудника банка. Уже на этапе пилота он обрабатывает 25% от всех обращений.

Использование речевых технологий (распознавание речи и синтез) позволит клиентам получить актуальную справочную информацию и управлять услугами в автоматическом режиме.

В настоящее время голосовой помощник может предоставить данные о балансе карты и ее готовности, помочь получить ПИН-код, график платежей по кредиту, а также остаток задолженности по ипотеке. В дальнейшем его функции будут расширены, он сможет предоставлять полный спектр сервисов.

Если при обращении необходима консультация сотрудника, помощник распознает это и переведет звонок в контакт-центр. При этом уже по итогам пилотирования технологии время соединения клиента с оператором уменьшилось в два раза.

Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ, отметила: «Система голосового помощника имеет большой потенциал развития и позволит банку повысить качество обслуживания клиентов в рамках стратегии ВТБ. Возможности голосовых IVR намного выше, чем у классических с тоновым набором клавиш. Кроме того, они намного удобнее, поскольку при обращении не нужно прослушивать длинное меню и нажимать кнопки. Диалог сравним с «живым» разговором оператора контакт-центра. По оценкам наших клиентов, новая система стала проще и быстрее».

В настоящее время голосовой помощник работает в пилотном режиме на территории всех регионов присутствия банка, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. До конца 2019 года технология будет доступна всем клиентам Банка ВТБ (ПАО) на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Воронежцев снова приглашают высказать свое мнение о судьбе пространства улицы Димитрова
В Воронежской области за два дня госпитализировали еще 15 человек, отравившихся грибами
Воронежцы сфотографировали автохама на тротуаре главной улицы
Разработка проекта по легкорельсовому транспорту в Воронеже должна начаться осенью
Гол игрока воронежского «Факела» признали лучшим в 6 туре ФНЛ
Воронежский ветеран отметил 90-летие
В Воронежской области регистраторы перепроверят все дома к Всероссийской переписи
В Воронежской области сотруднице, тяжело сломавшей ногу на производстве, выплатят 200 тысяч рублей
Пожилая жительница Воронежской области потерялась в лесу, куда отправилась за грибами
В ночь на 10 августа в Воронеже гаишники будут останавливать всех водителей
Под Воронежем пройдет третий фестиваль «Хоперские байки»
В Воронеже вновь столкнулись маршрутные автобусы