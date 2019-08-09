В Воронежской области в этом году на нацпроекты направят более 17 миллиардов рублей

В 2019 году Воронежская область вступила в пятилетку реализации национальных проектов. Наш регион участвует в 11 направлениях. Это «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Со следующего года к перечисленным нацпроектам добавится «Производительность труда и поддержка занятости». К каждому из названных направлений Воронежская область разработала свои составляющие - региональные проекты.

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Стоит отметить, что общее число нацпроектов в Российской Федерации - 12. Единственный, в который мы не вошли, называется «Наука». Он реализуется на базе федеральных научно-исследовательских институтов, но они в нашем регионе не представлены.

В фокусе нацпроекта «Жилье и городская среда» - создание комфортных условий для жизни граждан.

КАКИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ

Итак, в Воронежской области каждый из 11 нацпроектов имеет региональные составляющие. Например, в «Демографию» входят пять региональных проектов («Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» и т. д.). «Здравоохранение» включает в себя семь региональных проектов (в их числе - касающиеся борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями), «Образование» - шесть.

Всего таких региональных проектов почти 50. Каждый из них направлен на решение конкретных проблем и поддержку жителей региона разных возрастов и социальных групп.

НАЦПРОЕКТЫ И ИХ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

1. Демография

• Финансовая поддержка семей при рождении детей.

• Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет).

• Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение).

• Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья).

• Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни).

2. Здравоохранение

• Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи.

• Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

• Борьба с онкологическими заболеваниями.

• Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям.

• Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами.

• Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).

• Развитие экспорта медицинских услуг.

3. Образование

• Современная школа.

• Успех каждого ребенка.

• Поддержка семей, имеющих детей.

• Цифровая образовательная среда.

• Учитель будущего.

•Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования).

• Социальная активность.

4. Жилье и городская среда

• Жилье.

• Формирование комфортной городской среды.

• Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

5. Экология

• Чистая страна.

• Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами.

• Сохранение уникальных водных объектов.

• Чистая вода.

• Сохранение лесов.

6. Безопасные и качественные автомобильные дороги

• Дорожная сеть.

• Общесистемные меры развития дорожного хозяйства.

• Безопасность дорожного движения.

• Коммуникации между центрами экономического роста.

7. Цифровая экономика

• Информационная инфраструктура.

• Цифровое государственное управление.

• Кадры для цифровой экономики.

• Информационная безопасность.

• Цифровые технологии.

8. Культура

• Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда).

• Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди).

• Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (Цифровая культура).

9.Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

• Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.

• Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию.

• Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства.

• Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

• Популяризация предпринимательства.

10.Международная кооперация и экспорт

• Промышленный экспорт.

• Экспорт продукции АПК.

• Экспорт услуг.

• Системные меры развития международной кооперации и экспорта.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЫДЕЛЕНО НА 2019-й

В текущем году на реализацию региональных проектов планируют потратить 17,4 млрд рублей. Из этой суммы 9,9 млрд - средства федерального бюджета. Остальные 7,5 млрд рублей - деньги региональной казны. Кроме того, в финансировании нацпроектов поучаствуют и районы области - им придется вложить свою лепту, например, в строительство сельских социальных объектов. Впрочем, ото всех муниципалитетов на этот год сумма небольшая - 60 млн рублей.

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РЕМОНТ ДОРОГ, УСТРАНЕНИЕ АВАРИЙНОСТИ, РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТОВ

В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» с бюджетом 4,5 млрд рублей в этом году в общей сложности должны отремонтировать 25 км дорог в Воронеже и 306 км - областного значения. В завершающей стадии находится ремонт магистральных улиц областного центра (Плехановской, Кирова, Орджоникидзе, Театральной, Ломоносова, проспекта Патриотов и др.). В местах концентрации ДТП устанавливают дорожные знаки, турникетные ограждения, обустраивают остановки общественного транспорта.

В рамках региональных проектов в области будут построены сотни километров современных дорог

«Значимым мероприятием проекта является также обустройство в населенных пунктах области 41 пешеходного перехода к социально значимым объектам, 25 тротуаров и 26 линий электроосвещения вдоль автомобильных дорог»,- рассказали в региональном правительстве.

Кроме того, региональный департамент дорожной деятельности анонсировал на 2019 - 2020 годы реконструкцию путепроводов через железнодорожные пути по улицам Ленина и 9 Января в Воронеже. Оба моста сейчас в аварийном состоянии. Стоимость работ составит более 1 млрд рублей.

«Помимо этого, идет капитальный ремонт моста через водосброс Воронежского водохранилища. Переправа, обеспечивающая транспортную доступность между районами областного центра, была в предаварийном состоянии. Стоимость работ составит 107 млн рублей», - отметили в ведомстве.

ВЫПЛАТА ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ

В региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» входят, как понятно из его названия, детские выплаты. Но не только…

Так, пособие на рождение (усыновление) первого ребенка составляет 8657 рублей в месяц.

«Чтобы его получить, нужно соблюсти следующие требования: ребенок рожден и (или) усыновлен начиная с 1 января 2018 года и является гражданином Российской Федерации. Второе: среднедушевой доход семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, не превышает 1,5 - кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (с января 2020 года - 2-кратную), установленного в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения (в 2019 году - 14 085 рублей). Выплата производится до достижения ребенком возраста полутора лет (с января 2020 года - до трех лет)», - сообщили в департаменте социальной защиты Воронежской области.

Чуть больше, чем на первого ребенка, - 8976 рублей - составляет ежемесячная выплата на рождение третьего или последующих детей. Пособие платят также до трехлетия ребенка.

Действует в области еще одна детская выплата - региональный материнский капитал. Его размер - 116 868 рублей.

Кроме того, в рамках данного проекта женщинам помогают обрести долгожданную беременность.

«Жительницам области, страдающим бесплодием, в январе - июне проведено 600 процедур ЭКО за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Это 89% от планового показателя на 2019 год (план - 700 циклов)», - отметили в соцзащите.

БОРЬБА С ОНКОЛОГИЕЙ

На этот год финансирование регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» составляет 846,54 млн рублей. Статьи расходов в данном направлении включают в себя: радиохирургическое лечение пациентов со злокачественными образованиями (в рамках государственно - частного партнерства), реставрацию памятника архитектуры Дом Вигеля и устройство в нем поликлиники онкодиспансера на одну тысячу посещений, подготовку к строительству хирургического корпуса диспансера и проч.

УВЕЛИЧАТ КОЛИЧЕСТВО ЯСЛЕЙ, ЧТОБЫ МАМЫ МОГЛИ РАНЬШЕ ВЫЙТИ НА РАБОТУ

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» направлен на строительство яслей. Благодаря нацпроекту в этом году дополнительно введут 2803 места для малышей от двух месяцев до трех лет - с августа по декабрь в регионе в общей сложности откроют 17 яслей. А в следующем году добавят еще 2603 места (21 объект).