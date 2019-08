Выходные в Воронеже: кино под открытым небом, ночная экскурсия в Дивногорье, День археолога в Костенках

ДЕНЬ АРХЕОЛОГА

10 августа в Костенках воронежцев ждет интересная познавательная программа, посвященная памятной дате в истории отечественной археологии - 140 годам с начала исследований в Костенках.

В 12.00 начнется экскурсия главного научного сотрудника, кандидата исторических наук Ирины Котляровой «Костенки. 140 лет исследований». Затем пройдет лекция «Под пеплом», посвященная древнейшему этапу заселения Костенок в эпоху верхнего палеолита. Ее прочтет старший научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук Андрей Синицын.

А в 13.30 начнется концерт «Песни у костра», в котором смогут принять участие посетители музея.

НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ДИВНОГОРЬЕ

В августе сотрудники архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье» приглашают на необычные события. 10 августа пройдет ночная экскурсия «Голоса загробного мира».

- Прогулявшись по территории Маяцкого некрополя, участники экскурсии узнают о «темной» стороне жизни средневековых поселенцев. Никаких баек, а лишь убедительные факты продемонстрируют ученые-историки, - анонсировали проект в музее.

Начало в 20.00.

ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО КИНО

10 и 11 августа Воронеж примет эстафету Всемирного фестиваля уличного кино. Горожане смогут посмотреть под открытым небом лучшие короткометражные фильмы молодых режиссеров и проголосовать за лучший фильм. В подборке конкурсного дня фестиваля 10 микрофильмов, участвовавших в фестивалях «Кинотавр», «Короче», International Half Festival, Autumn Shorts Festival - «Интервью», «Эвтаназия», «Болванка», «Электрическии Ток», «Миллиард», «День Рождения», «Подстава», «Огонь», «Harmony», «Лучше Забеи ». В них снялись известные актеры Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко, Александр Паль.

Также фестиваль представит насыщенную внеконкурсную программу, зрители увидят фильмы Алексея Нужного (известного по фильму «Я худею»), Виктории Рунцовой (чей фильм «Твою мать!» стал победителей фестиваля «Короче» в 2018 году), Паулины Андреевой, Ирины Вилковой.

Фестиваль пройдет в пространстве «Винзавод», начало сеансов в 19.00, вход свободный.

МУЗЕЙ В КИНО: «Гойя – Образы из плоти и крови»

10 августа в 15.00 в кинотеатре "Спартак" новый фильм из художественного цикла. Франсиско Гойя - не только один из самых именитых художников Испании, но и человек, предвосхитивший наступление эпохи модерна. Наблюдатель, подмечавший множество деталей будничной жизни и выступавший с критикой социального уклада, Гойя поднял искусство портрета на новую высоту, и выставка в Национальной галерее позволяет заново оценить величие гения. Используя экспозицию в качестве стартовой площадки, и в дальнейшем опираясь на личные письма Гойи, съёмки в значимых для художника местах и демонстрацию шедевров его авторства, фильм отправляет зрителя в увлекательное исследование жизни живописца и создаёт завораживающий портрет художника и времени вокруг него. Среди позировавших Гойе - королевские особы и политики, аристократы и близкие друзья художника; всех их он писал новым и необычным для своего времени способом, фиксируя быстрые перемены жестов, выражений, эмоций. Блистательная техника и способность взглянуть на живопись по-новому превратили Гойю в одного из самых почитаемых художников в мире.

ТЕАТР В КИНО: «Аудиенция»

11 августа в 18.00 в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция из лондонского театра "Гилгуд". Покажут легендарный спектакль «Аудиенция» с Хелен Миррен в роли Елизаветы II. За исполнение «королевской» роли актриса была награждена премией «Оскар» в 2007 году. Автор пьесы «Аудиенция» - Питер Морган, сценарист фильма «Королева». Режиссёром театральной постановки является Стивен Долдри («Билли Эллиот», «Чтец»). На протяжении 60 лет королева Елизавета II проводила в Букингемском дворце серию аудиенций для каждого из девяти премьер-министров Великобритании. Существует негласное правило для обеих сторон о неразглашении подробностей бесед этих встреч. «Аудиенция» нарушает это правило и представляет ряд предполагаемых диалогов между королевой и премьер-министрами, от Черчилля до Кэмерона...

БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Сразу две бесплатные экскурсии пройдут 9 августа.

- Первая экскурсия посвящена теме кораблестроения и зарождения в России военно-морского флота. Участники бесплатно посетят музей «Петровские корабли» и смогут полюбоваться макетами предметов и костюмов, использовавшихся на корабельных верфях в эпоху конца XVII начала XVIII вв, - сообщают организаторы.

Начало в 18.00 в музее «Петровские корабли» (ул. Свободы, 59).

В это же время вы можете стартовать от главного корпуса ВГУ (Университетская площадь,1), чтобы принять участие во второй экскурсии, которая будет посвящена страницам истории воронежской полиции ХVIII - нач. ХХ вв. Экскурсовод поведает участникам об историческом противостоянии криминального Воронежа и правоохранительных органов.

Записаться можно по телефону: +7(960) 127-19-92.

В СТИЛЕ НЮ

В выставочном зале художественного музея имени Крамского известный воронежский фотограф Михаил Квасов показывает красавиц в жанре ню.

- Изогнутые и изысканные линии представительниц прекрасного пола, перед которыми невозможно устоять, как магнит притягивают взгляды, мысли и эмоции мужчин. На выставке «Девичьи пейзажи» автор представил около 50 фотографий, позволяющих насладиться красотой линий женского тела, - рассказали в музее.

Михаил Квасов - член Союза фотохудожников России, в 1991-1999 годах преподавал фотографию в Воронежском художественном училище. Лауреат многочисленных профессиональных конкурсов. Автор персональных выставок, участник коллективных выставок Елабуге, Казани, в посольстве Индии в Москве.

Выставка продлится до 25 августа.

Михаил Квасов.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКА О ДИЗАЙНЕ

В выставочном зале художественного музея имени Крамского открылась выставка «История российского дизайна 1917-2017». Это первая экспозиция в истории современной России, на которой представлены лучшие образцы отечественного промышленного дизайна от авангарда до современности.

- Это уникальный проект, охватывающий все этапы развития российского дизайна: конструктивизм и производственное искусство 1920-1930-х годов, советский дизайн 1960-1980-х, современный российский дизайн, - отмечает директор по развитию Московского музея дизайна и куратор выставки Ольга Дружинина. - Выставка будет сопровождаться образовательной программой. Жители Воронежа смогут бесплатно посетить лекции и узнать о промышленном дизайне, графическом дизайне и архитектуре XX века.

На выставке можно увидеть архивные материалы, видео-интервью дизайнеров, также будут доступны аудио-гиды.

Вход на экспозицию и лекции бесплатный. Выставка будет открыта до 29 августа.

СТАРИННЫЕ БРОШИ

Воронежцы могут бесплатно полюбоваться на старинные броши. В атриумном зале Центра Галереи Чижова (1 этаж) «Галерея в «Галерее» покажет более 300 антикварных и винтажных брошей из серебра из коллекции Виктории Власюк.

- Старинные украшения - вечные ценности, красивые и изысканные, настоящие произведения искусства, дошедшие до нас из глубины времен. Они несут в себе едва уловимую магию момента, которого уже нет. Момента прошлой эпохи, когда костюмы подбирались по правилам этикета, когда не подобало выйти в свет без головного убора, когда вещи имели особое значение, и обладание ими ценилось и уважалось. Эти броши изготовлены вручную мастерами ювелирного дела Америки, Европы, Мексики, азиатских стран, России времен империи, антикварные броши Викторианской и Эдвардианской эпох, изготовленные в конце 1890-х годов такими известными мастерскими, как Unger Brothers, W.Kerr & Co, Kirk & Sons, William Link, Foster & Bailey. Многие известные музеи мира, такие как Museum of Fine Arts (Бостон) и Metropolitan Museum of Arts (Нью-Йорк), имеют в своих экспозициях данные экземпляры, - говорит о своих раритетах владелица коллекции.

Экспозиция представит фрагмент частного собрания (которое насчитывает более 500 винтажных и антикварных экземпляров). Броши, составляющие ядро коллекции, изготовлены не позднее 50-х годов прошлого века, самый старинный экземпляр датируется 1860 годом.

Выставку можно посмотреть ежедневно до конца августа. Вход свободный.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ