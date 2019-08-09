Мечта о пригороде: что влечет воронежцев в коттеджные поселки?

Примерно в двадцати минутах от центра Воронежа раскинулось село Ямное: здесь, окруженный лесными массивами, будто бы спрятан от городской суеты коттеджный поселок «Дон». Свое название этот пригородный микрорайон получил не случайно, ведь он расположен буквально на берегу реки Дон.

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В трехэтажных домах с красной черепичной крышей раскуплено уже 85% квартир. В перспективе строительство еще двадцати таких же. И пусть на месте будущего жилья пока даже фундамент не заложен, воронежцы приходят и интересуются: «Можно ли квартиру забронировать?» Поэтому мы и решили узнать, что же влечет горожан в такие коттеджные поселки?

Все под рукой

Добраться до жилого комплекса «Дон» не сложно: главное - проезжая по трассе М-4 «Дон», не пропустить поворот на село Ямное. Дальше следуйте по прямой до соответствующего указателя. Дорога от центра города займет не больше двадцати минут, но за это время происходит удивительно преображение. Словно преодолеваешь какой-то барьер: гул машин, отголоски музыки и рекламы - все это давление, окружающее нас в городе, исчезает.

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- Вначале мы строили таунхаусы, но потом решили перейти на трехэтажные дома. Это тот формат, который позволяет сделать так, чтобы жильцам было наиболее удобно. Некоторые люди отказываются от частного дома, потому что за ним хлопотно ухаживать – он требует много времени. Здесь же вы также на природе, у вас нет проблем с парковкой, соседи не мешают. При этом за порядком следит управляющая компания: то есть вы приезжаете с работы, а весь мусор уже убран и газон пострижен,- отметил Игорь Свинцов, врио генерального директора СРК «Дон». - Кроме того, магазин и аптека - неподалеку. Есть детский сад «Солнышко» и районная амбулатория. Таким образом мы добились комфорта городского уровня в экологически чистом пригороде.

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Также вы можете заметить, что в Ямном возводится новая школа на 1100 учеников – она должна открыть свои двери к августу 2020 года.

Мы стремимся к совершенству

Достаточно немного прогуляться по коттеджному поселку «Дон», чтобы понять, как тут все устроено. Вокруг растут молодые деревца, которые в будущем образуют небольшой мастный сквер. Да и «большой» лес нельзя назвать дремучим - там постоянно убирают, чтобы жителям было удобно.

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Нравится спорт? Здесь для этого есть и специальные игровые площадки, и уличные тренажеры. Например, молодые мамы организовали целый спецкурс для себя на открытом воздухе.

Сооружения для малышей стоят в каждом дворе, однако в планах - большая детская площадка с горками, лесенками и прочими развлечениями для мальчишек и девчонок. Она станет местом притяжения, где семьи из разных коттеджей смогут знакомиться, а их дети играть вместе.

- Наши жильцы и сами занимаются благоустройством, установили беседки и мангал. Мы не запрещаем: если все чисто и аккуратно – почему бы и нет? - спрашивает Игорь Свинцов. - К нам приходят креативные люди. Это воплощается и в дизайне квартир: например, некоторые жильцы убирают все перегородки и придумывают что-то свое – планировка позволяет проявить фантазию.

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Впрочем вы сами вправе решить, нужна ли вам «черновая» квартира для творчества или «чистовая», в которую сразу же можно заселяться. Сами же дома - полностью кирпичные и оштукатуренные, что сейчас редкость. Кроме того, у каждого хозяина есть своя газовая колонка – так что можно регулировать и воду, и отопление без оглядки на УК.

Кстати, если однокомнатные квартиры как правило покупают пожилые люди, которым хочется уединения, то среди семей, конечно же, наиболее популярны так называемые «двушки» и «трешки».

- У нас не большие объемы строительства, - скоромно говорит Игорь Свинцов, хотя СРК «Дон» уже сдала более тысячи квартир в коттеджах. - Наш подход позволяет быстро реагировать на спрос. Если к нам обращаются клиенты, мы прислушиваемся к их пожеланиям и стремимся к совершенству. Наши цены для такого качества – значительно ниже по рынку. Поэтому и никакие акции и не нужны.

На правах рекламы

Фото Игорь Бугаев