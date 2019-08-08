2019-08-08T11:16:08+03:00
Общество

Воронежские гурманы-гастродесантники при помощи АГРОЭКО убедились, что «мраморная» свинина - это не миф

Мясо премиум-класса от компании «АГРОЭКО» приготовил шеф-повар «Воронеж Кейтеринг»
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Хотели приготовить что-нибудь мясное… И вот мечта сбылась.Хотели приготовить что-нибудь мясное… И вот мечта сбылась.
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На предыдущих мастер-классах шеф-повара «Воронеж Кейтернг» Дениса Окунева воронежцы не раз высказывали свое пожелание - приготовить что-нибудь мясное… И вот мечта сбылась. В последний день июля команда гастродесантников высадилась в кулинарной студии Tarteдля того, чтобы вместе с шеф-поваром приготовить два шикарных блюда из свинины, любезно предоставленной компанией «АГРОЭКО». Да не из обычной свинины, а из - мраморной!

Прежде, чем увидеть, как готовится такое мясо, и попробовать его на вкус, все желали узнать - а как же производят свинину премиум-класса? Об этом участникам мастер-класса рассказал руководитель службы маркетинга компании «АГРОЭКО» Николай Корягин.

- Мы сегодня будем пробовать очень необычный продукт - мраморную свинину, которая получена от чистопородных свиней породы «Дюрок» - заинтриговал всех Николай. - Чем это мясо отличается от обычного? Во-первых, нежностью и сочностью. Во-вторых, оно быстрее готовится. Мраморность - придают прослойки жира внутри мяса.

Мраморная свинина.

Мраморная свинина.

Откуда берутся такие замечательные свойства?

В первую очередь, это генетика. Породу «Дюрок» вывели больше ста лет назад в Северной Америке. Сами свиньи похожи на диких: они крупные, красно-коричневого цвета. Жира в их мясе меньше, чем в других породах свиней, и содержание холестерина меньше в три раза, чем в обычной свинине. Особенности генетической работы, которую осуществляет АГРОЭКО основано на том, что за животными ведут постоянное наблюдение как за уровнем здоровья, так и за их развитием: свиней взвешивают, определяют количество потребленного корма, измеряют с помощью узи-сканера состояние внутренних органов, содержание жировой прослойки. И сопоставив все эти параметры отбирают в стадо лучших животных для воспроизводства потомства. Хочу отметить, что на каждую свинью есть племенной сертификат как российского, так и канадского образца.

Второе, что влияет на качество мяса - это особое кормление. Важно, чтобы корм был богат белковыми компонентами. Корма мы производим сами, так как помимо выращивания свиней занимаемся растениеводством и производством комбикорма.

Николай Корягин добавил, что мраморную свинину компании «АГРОЭКО» можно купить в фирменных магазинах, пять из которых находятся в Воронеже, а пять - в области:

- г. Воронеж, ул. Пушкинская, 8 (Центральный рынок)

пн с 8:00 до 15:00, вт-вс с 8:00 до 19:00

- г. Воронеж, ул. Моисеева, 57

с 8:00 до 20:00 без перерыва и выходных

- г. Воронеж, ул. Тепличная, 2д

с 8:00 до 20:00 без перерыва и выходных

- г. Воронеж, Ленинский проспект, 97/1

с 8:00 до 20:00 без перерыва и выходных

- г. Воронеж, Ленинский проспект, 169

с 8:00 до 20:00 без перерыва и выходных

- Воронежская область, г. Калач, ул. Ленинская, 45а

с 8:00 до 20:00 без перерыва и выходных

- Воронежская область, п. Таловая, ул. Советская, 122

с 8:00 до 20:00 без перерыва и выходных

- Воронежская область, Бутурлиновский р-н, г. Бутурлиновка, пл. Воли, 7/2

с 8:00 до 20:00 без перерыва и выходных

- Воронежская область, Верхнемамонский р-н, с. Верхний Мамон, ул. Дорожная, 5а

с 8:00 до 19:00 без перерыва и выходных

- Воронежская область, Верхнемамонский р-н, с. Нижний Мамон, ул. 40 лет Победы, 11 А

с 8:00 до 19:00 без перерыва и выходных

Участникам мастер-класса повезло особенно - им выдалась возможность попробовать мраморную свинину прямо тут же, в кулинарной студии! Да еще и - своими руками приготовить её под чутким руководством шеф-повара компании «Воронеж Кейтеринг».

Шеф-повар Денис Окунев щедро поделился с гостями не только рецептом, но и лайфхаками, без знания которых блюдо можно испортить. Итак…

Рецепт стейков от Дениса Окунева

- Мясо нарезаем на стейки толщиной не меньше двух сантиметров. После нарезки просушиваем бумажными салфетками. Затем обжариваем на раскаленной гриль-сковородке каждую сторону по одной минуте, чтобы образовалась корочка. Потом переворачиваем мясо ещё два раза. Во второй раз мы солим и перчим каждую сторону.

Лайфхаки

1. Мясо не нужно резать мёрзлым, потому что иначе в нем останется лишняя влага, котораябудет мешать.

2. Если мясо не промокнуть салфетками, и оно останется влажным, то продукт будет не жариться, а вариться. Этого допустить нельзя. Поэтому просушить - обязательно! Кроме того, важно максимально раскалить сковороду. Тогда при соприкосновении с ней у мяса образуется корочка, и оно как бы «запечатается».

3. Чтобы сок оставался внутри мяса, не нужно его мариновать. Потому что соль после второй минуты начинает вытягивать влагу.

4. Можно жарить не только на гриль-сковороде, но и на обычной. Но после жарки на сковородке гриль хорошо видно аппетитные полоски на стейках. А можноготовить вообще - на решетках. Тогда к стейку добавится аромат от костра, и вкус будет, соответственно, другой. Можно пожарить и на углях, но особенный аромат будет присутствоватьпри приготовлении на открытом огне.

Готовые стейки Денис Окунев дополнил миксом салатов и брусничным соусом.

Готовые стейки Денис Окунев дополнил миксом салатов и брусничным соусом.

5. В качестве специй нужно использовать только обычный молотый чёрный перец. Любые другие специи будут заглушать настоящий вкус мяса.

6. На гриль-сковородеможно прожарить стейк полностью. Но, если нужно ускорить процесс,можно снять со сковороды и отправить в духовку, разогретую на 180-200 градусов.

7. В процессе жарки мышечные волокна сокращаются, и сок сосредотачивается в середине. Поэтому сразу после жарки нужно дать отдохнуть мясу. Тогда волокла расслабляются, и сок распределяется по всей длине и по всей толщине.

8. После надреза мяса из него начинает течь сок. Поэтому этого не стоит делать до момента принятия в пищу.

Готовые стейки Денис Окунев дополнил миксом салатов и брусничным соусом.

Микс салатов

В миксе шеф-повар сочетал салат мангольд (маленькие листочки свеклы), бейби-шпинат (маленькие листочки шпината) и лоло-россо. Сверху украсил помидорами черри. Заправка для микса: состоит из сока лайма, растительного масла, соли, и перца.

Соус брусничный

Чтобы приготовить такую заправку, нужно взять бруснику (можно, замороженную), положить в сотейник, подогреть. Когда начнет выпариваться сок, добавить сахар, немного соли и перца. Через 3-4 минуты после закипания пробить блендером и процедить через сито.

Отзывы гастродесантников:

Александр Пылев, пресс-секретарь компании «ВТК»:

- Я очень боялся, что при жарке (свинину-то с кровью не сделаешь) стейк засушится. Когда у некоторых кусочков на концах мясо завернулось на сковороде, уже и рукой махнул с грустью.

И опять ошибся! Мягкими, насыщенными были все участки стейков!

В общем, мой вывод: пусть выражение «мраморная свинина» вызывает пока у большинства воронежцев улыбку. У меня оно уже вызывает аппетит! И воспоминание о шикарном, таящем во рту стейке!

Евгений Справедливый, журналист, блогер:

- На тарелках был нежнейший стейк под брусничным соусом с овощами. Не рекомендую есть это лишь убежденным веганам - остальным хоть разок да стоит попробовать)))

В комментах спрашивали, насколько это мясо жирное... Действительно, жира не более 15 процентов, и он совсем не чувствуется. Никакой сальности - только нежность, как от поцелуя…

Светлана Паршина, фотограф:

Самое главное! «Мы есть то, что мы едим» !!!, а значит, качество мяса надо доверить профессионалам #АгроЭко . Специальная порода, питание , содержание и условия - вот ключевые моменты качества.

Денис Окунев.

Денис Окунев.

После дегустации стейков участники мероприятия испытывали смешанные чувства: они одновременно насытились и то же время были заинтригованы – что ещё для них подготовил шеф-повар? Ожидалось блюдо из Португальской кухни…

- Есть такая провинция в Португалии - Алентежу, славится тем, что там выращивают свинину премиум-класса, - рассказал Денис Окунев. - Поэтому там любят готовить разнообразные блюда из свинины. При этом, поскольку Португалия расположена на побережье океана, там много морепродуктов.Одно из самых популярных блюд в этой провинции сочетает свинину и морепродукты. Мы будем готовить с вами рагу со свининой, морепродуктами, овощами и картофелем по-алентежански. Для этого можно использовать мясо из свиной шеи от «АГРОЭКО». И не обязательно «Дюрок».

Рагу Дениса Окунева несколько отличается от португальского. Например, тем, что в Португалии при приготовлениииспользуют моллюски в раковинах, а на мастер-классе в блюдо добавиликонсервированные мидии.

Рецепт рагу со свининой и морепродуктами от Дениса Окунева:

- Нарезанный дольками картофель запекаем. Отдельно жарим кусочки свинины и в процессе жарки добавляем в сковороду мидии и специальный соус из перца, который в Португалии используется очень часто. Когда всё готово, выкладываем на блюдо нижним слоем картошку, на неё – мясо с мидиями и соусом, а сверху – украшение: кинзу и мяту для украшения, острый перчик халапеньо и дольку лайма.

Лайфхаки

1. Мяту можно использовать не только для украшения, но и добавлять в сковороду в конце жарки мяса.

2. Соус из перца можно приготовить самостоятельно. Для этого перцы запекают, с них снимают кожицу. Добавляются специи: свежий базилик, свежий тертый чеснок. Это всё проваривают и пробивают блендером.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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