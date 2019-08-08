2019-08-08T12:29:15+03:00
Общество

Знаково-светофорное хозяйство муниципалитетов Воронежской области могут объединить

Принятие такого решения даст возможность регулярно и оперативно восстанавливать и строить новые технические средства организации дорожного движения не только в Воронеже, но и области, что положительно скажется на безопасности граждан
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В Воронежской областной Думе обсудили перспективы создания Центра организации дорожного движения регионального уровня. В обсуждении вопроса, которое прошло по инициативе Комитета Воронежской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности, приняли участие руководители департамента дорожной деятельности области, представители Общественного консультативного Совета по вопросам транспорта, дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения при Комитете, представители управления ГИБДД по Воронежской области. Модератором дискуссии выступил председатель Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин.

На сегодняшний день деятельностью по эксплуатации светофорных объектов и знакового хозяйства Воронежа занимается муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД). В обслуживании 19 тысяч знаков и 265 светофорных объектов задействовано 55 человек, функционал диспетчерской службы выполняют 25 специалистов. При этом финансирование деятельности по обслуживанию знаково-светофорного хозяйства производится за счет средств городского бюджета и остается с 2014 года практически на неизменном уровне. Автотранспорт учреждения требует ремонта, средств на закупку новой техники на сегодняшний день нет. В сложившихся обстоятельствах учреждение не в состоянии в полной мере реализовывать уставные функции по содержанию и строительству новых технических средств регулирования дорожного движения.

При этом структуры, имеющей те же функции, что и ЦОДД в Воронеже, в масштабе региона на сегодняшний день не существует. Поэтому для установки и ремонта объектов светофорного и знакового хозяйства в муниципальных образованиях региона зачастую привлекаются именно специалисты Центра.

Участники совещания отметили, что одним из вариантов решения ситуации может быть передача учреждения в областную собственность. В случае принятия такого решения появится возможность регулярного обслуживания светофорно-знакового хозяйства в муниципальных образованиях области, что даст большую оперативность в восстановлении и строительстве новых технических средств организации дорожного движения, а также окажет положительное влияние на безопасность граждан. Кроме того, квалификация персонала, программное и серверное оборудование учреждения даст возможность создания на базе существующей системы диспетчерского подразделения ЦОДД качественной службы дистанционного мониторинга подвижного состава маршрутов, обслуживающих межмуниципальные и пригородные перевозки.

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Поводя итоги совещания, Владимир Верзилин подчеркнул, что необходимо детально проработать все предложения, которые были озвучены в ходе рабочей встречи и изучить возможность преобразования ЦОДД в областное учреждение с расширением его функций. Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности подготовит и направит соответствующие письма с вопросами и рекомендациями во все ведомства, имеющие отношение к данной теме.

Напомним, ранее по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности организовал ряд совещаний и заседаний, посвященных выработке дополнительных мер безопасности на 7-м километре автодороги А-134 (подъезд к городу Воронежу). Этот вопрос был весьма актуален для жителей и гостей Воронежской области. Только с начала 2019 года в районе 6-7 км участка автодороги А-134 «Подъезд к городу Воронеж» зарегистрировано было 16 дорожно-транспортных происшествий, из них 4 ДТП, в которых пострадали люди. Все происшествия связаны с наездом на пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. Всего с начала 2015 года, в том числе на нерегулируемом пешеходном переходе и в непосредственной к нему близости, было зарегистрировано около 200 ДТП.

По рекомендациям, которые были озвучены в ходе всех рабочих встреч, проведенных Комитетом, был оперативно выработан комплекс мер, который на сегодняшний день позволил значительно повысить безопасность дорожного движения в зоне вышеуказанного перехода и прилегающих к нему участков трассы. В частности, были установлены знаки ограничения скорости до 50 км/ч и стационарные камеры фото-видеофиксации нарушений ПДД. Кроме того, с целью немедленного обеспечения безопасности пешеходов здесь был установлен временный светофорный объект.

В настоящее время на уровне Минтранса и Росавтодора рассматривается вопрос об ускоренном выделении финансирования на строительство надземного пешеходного перехода на данном участке. Планируемые сроки выполнения строительно-монтажных работ - 2019-2020 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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