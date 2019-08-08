"Хочу чувствовать себя нужным": как заикающийся воронежец начал петь

Сцена, на ней – человек с гитарой. Рука его касается струн, обращая внимание заболтавшейся публики.

Отгоняя земные печали,

Оставляя все дела на потом...

Его голос напористо вгрызается в пространство, постепенно заполняя вакуум над головами слушателей.

Видеть то, чего не замечали,

Забывая свой облачный дом...

Кто бы мог подумать, что человек с таким уверенным голосом испытывает трудности, когда спрашивает дорогу до нужного места, просит передать за проезд в общественном транспорте или даже пытается поздороваться с бабушками у подъезда.

Петь - легче, чем говорить

Это, пожалуй, одно из самых необычных интервью, которые только случались в воронежской редакции. Корреспондент задает вопросы голосом, а ответы получает на листочке. «Мне так легче разговаривать», - признается Игорь Ларин.

Вопросы задаем голосом, а ответ получаем на листе.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Когда ему было пять, его сильно напугала собака. «Она не кусается», - обычно улыбаются владельцы огромных псов, почесывая их за ушком. Кусаться – не кусается. Но как тявкнет... Мальчик получил диагноз «логоневроз», попросту - заикание.

- Первую гитару родители купили, когда мне было семь, - рассказывает Игорь. – Освоил ее самостоятельно. В подростковом возрасте начал писать первые песни. Они были о любви.

Все удивлялись: разговаривает мальчик с трудом, а поет – без малейшей запинки! Врачи говорят, что так бывает довольно часто; пение даже применяют при коррекции заикания. По словам детского невролога Игоря Воронова, «когда человек поет, он не торопится, мысль не опережает речевой аппарат». Преподаватель по вокалу Юлия Корпачева отмечает: «Музыка сама по себе разбивает сложные слова на более простые ритмизированные слоги, в связи с чем «певцу-заике» становится легче произносить слова более ровно, чем в разговорной практике». Известный российский логопед Лилия Арутюнян в одной из работ писала, что «при пении дуэтом, в хоре или с музыкальным сопровождением действует эффект сопряжения».

«Всем нет до меня дела»

Игорь Ларин - Облачный дом.Видео студии "Белый кролик".

Как признается Игорь, лучшие свои песни он написал с 2006 по 2009 год. Все они посвящены одной девушке – лечащему врачу его мамы-инвалида. «Она и есть и останется в моем сердце той самой музой», - говорит наш собеседник.

Игорь выступал на фестивалях авторской песни «Ковчег», «Рамонский родник», «Парус надежды», засветился в музыкальном проекте на региональном телевидении. Сегодня ему 38 лет. Живет с мамой и братом («мы двойняшки, он старше на 10 минут»). Работал грузчиком, сборщиком тележек в супермаркете, дворником, а сейчас стоит на бирже труда.

- Всем, по большому счету, нет дела до меня (или до кого-нибудь вообще). Сейчас все заняты своими проблемами. В целом, люди ко мне относятся хорошо, но бывают ситуации, когда не хотят со мной объясняться. При устройстве на работу отвечают: «Вы нам не подходите», и причина отказа понятна. Иногда бывает обидно. Но стараюсь не думать об этом. Ведь так, скорее всего, было всегда, и ничего с этим не сделать.

Спрашиваем: «А какая у вас мечта?» Рассчитываем услышать слова о большой сцене или, например, о выпуске альбома.

- Если честно, я не очень люблю мечтать. По сути, нет какой-то мечты, просто хочу чувствовать себя нужным...