Словацкие школьники посетили Нововоронежскую АЭС

Иностранные гости посетили Информационный центр по атомной энергии в Воронеже, затем отправились на смотровую площадку инновационных энергоблоков Нововоронежской АЭС. Для учащихся и их наставников была организована лекция доцента НИЯУ МИФИ о роли атомной энергетики в современном мире.

«На Нововоронежскую АЭС приехали старшеклассники из разных городов Словакии. Их объединяет то, что они учатся в школах с углубленным изучением русского языка и повышают свой уровень в рамках IV ежегодного семинара «Русский язык как средство изучения истории и культуры Центральной России»при Воронежском государственном педагогическом университете. В этом году к нам в гимназию приезжали представители НИЯУ МИФИ, учащиеся заинтересовались атомной энергетикой. Когда ребята узнали, что рядом с Воронежем есть атомная станция, захотели увидеть её своими глазами», – рассказала учитель русского языка и литературы гимназии имени Милана РастиславаШтефаникаЛауффова Адриана.

«Мы познакомили гостей с основами атомной энергетики и с программой обучения в технических вузах в России для иностранных студентов, в том числе и НИЯУ МИФИ. У нас уже есть успешный опыт сотрудничества со Словакией в этом направлении: в прошлом году словацкая студентка успешно окончила англоязычную магистратуру», – добавил доцент кафедры теоретической и экспериментальной физики ядерных реакторов НИЯУ МИФИ Юрий Волков.

Визит завершился посещением полномасштабного тренажёра инновационных энергоблоков в Международном центре подготовки персонала.

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Справка:

5 июня 2019 года в ходе визита премьер-министра Словакии Петра Пеллегрини в Москву Росатом и Министерство экономики Словацкой Республики подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Со стороны Госкорпорации «Росатом» документ подписал генеральный директор Алексей Лихачёв, со словацкой стороны – министр экономики Петер Жига. Меморандум определяет направления сотрудничества в области сервисного обслуживания и модернизации словацких АЭС, обеспечения безопасных и бесперебойных поставок российского ядерного топлива, реализации перспективных проектов по сооружению и выводу из эксплуатации АЭС в Словацкой Республике, участия словацких организаций и компаний в поставках оборудования и услуг для проектов сооружения АЭС, реализуемых Госкорпорацией «Росатом». Также стороны договорились развивать проекты по подготовке кадров для атомной отрасли, обмениваться опытом и лучшими практиками. Для определения конкретных совместных проектов, направленных на развитие сотрудничества, будет создан Совместный координационный комитет.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 6 введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 идёт этап опытно-промышленной эксплуатации.

Словакия – страна ЦентральнойЕвропы, обладающая двумя атомными станциями общей мощностью 1940 МВт: Богунице и Моховце. Мощность обеих АЭС покрывает более 55% общего производства электроэнергии в стране, ставя Словакию по этому показателю на второе место в мире после Франции. Годовая выработка четырёх действующих энергоблоков равняется 15 млрд кВт*ч. В эксплуатации на АЭС Богунице и Моховце находятся реакторы ВВЭР-440 – точно такие же, как на модернизированном энергоблоке № 4 и остановленном энергоблоке № 3 Нововоронежской АЭС.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС