Вернуться к жизни после травмы: Какую помощь в Воронеже могут получить люди, пострадавшие на производстве

В последние годы работодатели делают все, чтобы несчастных случаев на производстве было как можно меньше. И все же они случаются: в прошлом году 67 воронежцев прошли курс реабилитации после травм, полученных на рабочем месте. Из них 60 человек усешно вернулись к работе. О том, на какую помощь – финансовую, медицинскую и психологическую – могут рассчитывать сотрудники после несчастных случаев на производстве, рассказали специалисты ФСС. Вместе с Воронежским отделением Фонда социального страхования «Комсомольская правда» провела круглый стол на тему трудовой реабилитации и госуслуг ФСС, которые помогают людям вернуться к нормальной жизни после производственной травмы.

НА КАКИЕ ВЫПЛАТЫ МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ ПОСТРАДАВШИЙ?

Каждый сотрудник, работающий на своем рабочем месте официально, застрахован. И, значит, социально защищен.

- Если человек утратил здоровье в результате производственной травмы и потерял профессиональную трудоспособность, то он получает единовременную и ежемесячные страховые выплаты с последующей индексацией, - рассказал управляющий ГУ-Воронежским РО Фонда социального страхования РФ Юрий Остапенко. - Объем ежемесячной выплаты зависит от степени утраты трудоспособности, устанавливаемой учреждением медико-социальной экспертизы, а также размера заработка на момент травмы. Даже если человек продолжит трудиться, его заработная плата никак не повлияет на ежемесячные страховые выплаты.

Обращаться за страховыми выплатами нужно в в территориальный орган ФСС РФ по месту регистрации работодателя.

КТО ТАКИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ?

Это сотрудники ФСС, которые помогают пострадавшим на всех этапах реабилитации. Ведь чтобы вернуться к нормальной жизни, человеку нужна не только материальная помощь, но и психологическая.

- Главное - как можно быстрее установить контакт с пострадавшим, - рассказала руководитель группы по реабилитации отдела страхования профессиональных рисков Воронежского ФСС Любовь Рыбальченко. Человеку нужно пройти три этапа восстановления – стационарный, амбулаторный и реабилитационный. В этом процессе его обязательно будет сопровождать реабилитационный менеджер.

За каждым пострадавшим закрепляется его личный менеджер, который будет помогать пациенту взаимодействовать с работодателем, врачами, психологами и другими участниками процесса реабилитации.

Воронежский реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста помогает людям вернуться в жизнь не только в бытовом плане, но и в профессиональном. Если человек по состоянию здоровья нее сможет вернуться на прежнее место работы, ему помогут переучиться на новую специальность.

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Какие документы понадобятся для ФСС

- заявление пострадавшего работника (либо его доверенного лица);

- акт о несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании;

- справку (иной документ) о заработке пострадавшего за период, выбранный им для расчета страховых выплат;

- заключение учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) о степени утраты профессиональной трудоспособности;

- копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего нахождение пострадавшего в трудовых отношениях со страхователем (работодателем), либо гражданско-правовой договор, предусматривающий уплату страховых взносов в пользу пострадавшего работника;

- извещение лечебно-профилактического учреждения об установлении заключительного диагноза острого или хронического профессионального заболевания.