2019-08-07T10:54:47+03:00
Общество

Нововоронежские поисковики приняли участие в «Вахте памяти-2019», организованной ООО «Газпром»

Найденные останки 64 советских солдат и офицеров – вот итог «Вахты памяти-2019», которая проходила с 29 июля по 5 августа вОстрогожском районе Воронежской области
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Военно-патриотическая акция организована ООО «Газпром трансгаз Москва» при поддержке Нововоронежской АЭС, администрации района и различных общественных организаций.

Поисковые работы велись близ села Урыв-Покровка. Там же располагался палаточный лагерь экспедиции.

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СелоУрыв-Покровка и его окрестности – южный фланг легендарного Сторожевского плацдарма. В 1942-1943гг здесь шли ожесточённые бои. Линия фронта проходила по реке Дон. Плацдарм несколько раз переходил из рук в руки, но гвардейцам 25-й стрелковой дивизии Воронежского фронта удалось форсировать реку летом 1942 года. Советские войска расширили и удержали территорию плацдарма, и в январе 1943 года именно отсюда началась победоносная Острогожско-Россошанская наступательная операция.

Активное участие в Вахте памяти приняли бойцы Воронежского регионального отделения МОД ПДКРЭА поискового отряда «Пересвет» (г. Нововоронеж, Нововоронежская АЭС).

Торжественная церемония перезахоронения состоялась 5 августа в селе Сторожевое первое.

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«Большое спасибо поисковикам! Они десять дней работали в тяжёлых условиях, но мы видим результат: 64 бойца обнаружены. Двоих мы пока не хороним, поскольку вместе с ними поисковый отряд «Пересвет» нашёл жетон. Эксперты попробуют прочитать его, а мы попытаемся найти родственников», – сказал председатель общественной комиссии Российского союза ветеранов по увековечиванию памяти погибших при защите ОтечестваПавел Золотарёв.

Павел Митрофанович вручил поисковикам награда Российского союза ветеранов за активное участие в поисковых работах. Среди награжденных – заместитель командира отряда «Пересвет» Александр Берлев и его сын Никита.

«Вахта Памяти-2019», организатором которой выступитконцерн «Росэнергоатом», состоится в сентябре в Ростовской области. Атомщики – активные участники поискового движения, ведь, как неоднократно подчёркивал Президент России Владимир Путин, именно поисковики, работая на местах бывших сражений и в военных архивах, воссоздают искреннюю правдивую историю.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 6 введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 идёт этап опытно-промышленной эксплуатации.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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