2019-08-07T12:54:57+03:00
Общество

Воронежских строителей наградили за мастерство и верность профессии

В преддверии Дня строителя председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов вручил Почетные грамоты и Благодарности работникам строительного комплекса региона
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Награды регионального парламента 6 августа получили представители рабочих специальностей, архитекторы, преподаватели профильных вузов, руководители строительных компаний.

Открывая церемонию, Владимир Нетёсов поблагодарил строителей за добросовестный труд, профессионализм, мастерство и преданность делу.

– Строительный комплекс Воронежской области – один из самых значимых секторов экономики. По темпам ввода жилья наша область уже давно занимает лидирующие позиции в Центральном Федеральном округе. Но за сухими цифрами всегда стоит человек. Вы вкладываете душу в свою работу. Благодаря вам формируется новый архитектурный облик Воронежа, преображаются улицы наших городов и сел, создается комфортная среда для жизни воронежцев, развивается транспортная инфраструктура и социальная сфера. За всем этим стоит ваш опыт, ваша созидательная энергия, – сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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От имени депутатского корпуса Владимир Нетёсов пожелал работникам строительной отрасли здоровья, счастья и благополучия и вручил награды, среди которых были Благодарности председателя Совета Федерации и Почетные грамоты Воронежской областной Думы.

Затем председатель Комитета по строительной политике Воронежской областной Думы Сергей Колодяжный вручил строителям Благодарности регионального парламента и отраслевые награды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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