2019-08-06T19:06:42+03:00
Общество

Мэр Воронежа Вадим Ксенин: «Работы на площади Победы идут полным ходом, но сопряжены с неожиданностями»

По его словам, сейчас это самый сложный проект в городе
Татьяна МИСТЮКОВА
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Во вторник, 6 августа, мэр Воронежа Вадим Ксенин посмотрел, как продвигаются работы по реконструкции площади Победы.

Знаковое для города место сейчас выглядит, словно после бомбежки, уцелели только два монумента – памятник освободителям и стела. Все, что между ними перекопано. Строители из подрядной организации демонтировали плитку, ступени, бордюрный камень. Экскаваторы уже успели выкопать несколько ям, которые необходимы для устройства на площади фонтана. Ближе к стеле под землей будет располагаться машинное помещения для фонтана – там поставят насос для прокачки воды.

Кроме того, на площадке активно работает бурильные машины. Они сверлят грунт, в который затем забьют буронабивные сваи. Последние в свою очередь станут основой для чаши фонтана.

- В ходе подготовки к строительству выяснилось, что объект таит в себе большие сложности и неожиданности. Площадь была построена не на материковом, а на насыпном грунте. Однако существуют технические решения, как построить объект и сдать его к установленному сроку, - отметил мэр.

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Одной из таких технологий и являются буронабивные сваи. Их устанавливают на неровных почвах, плохом грунте. Данный метод не наносит ущерба окружающему ландшафту.

- Мы понимаем, насколько этот проект важен. Сложнее него в Воронеже у нас сейчас нет. По срокам мы сжаты и у нас тут нет права на ошибку. На 9 мая все праздничные мероприятия мы здесь проведем, - обратился уже Вадим Ксенин к подрядчику.

Тот, в свою очередь, посетовал, что 9 Мая никак не получится перенести и пообещал завершить все работы так, как это прописано по контракту: начало реконструкции 1 июля текущего года – окончание – 1 мая следующего.

- Работы идут полным ходом, но очень напряженно. Подрядчик уверяет, что никаких срывов в производстве работ не будет. И то, что я сегодня увидел, подтверждает его слова. Объем инвестиций в первую очередь объекта (реконструкция площади с монументом, дорожками и благоустройством за пределами памятника) составляет порядка 168 миллионов рублей, - рассказал градоначальник.

Таким образом, реконструкция площади после предстоящего Дня победы продолжится.

- Будет еще вторая и третья очереди, которые включат в себя строительство лестницы и укрепление спуска на улицу Омулевского, а также реконструкцию фонтана, который находится на проспекте Революции перед входом на площадь. Но эти работы нам еще предстоит сделать в 2020 году после открытия на 9 Мая этой площади, - пояснил мэр.

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Впрочем, придется решить и еще одну задачу:

- Сейчас прорабатывается вопрос, как привести в соответствие пристройку от главпочтамта, примыкающую к площади. Мы выходим на московское руководство для того, чтобы они выделили деньги на приведение фасада в порядок. Сейчас он выглядит не должным образом. Я надеюсь, что все наши действия в этом направлении увенчаются успехом, и на момент открытия площади эта пристройка будет оштукатурена и покрашена, - заявил Вадим Кстенин.

Кроме того, ко Дню победы мемориал защитникам Воронежа очистят кварцевым песком (так называемым пескоструйным способом). Этот метод считается самым эффективным и безопасным для памятников. Благоустроят и площадку за мемориалом – там постелют рулонный газон и положат плитку.

- Таким образом, площадь приведем в хороший вид, - подытожил свой визит на объект мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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