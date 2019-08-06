Губернатор Александр Гусев:«Миф о нежизнеспособности в районах сложных производств надуман»

«ЛЮДЕЙ ПРОСТО НУЖНО НАУЧИТЬ»

Завод лакокрасочных материалов в селе Бугаевка был основан в 1995 году. Производство начиналось с небольшого цеха.

Сегодня краски «АВС Фарбен» продаются от Калининграда до Камчатки, а также в странах Таможенного союза. Держаться на рынке лакокрасочных материалов компании помогает качество продукции и большой ассортимент.

За качеством следят сотрудники лаборатории. В испытательной комнате они проводят опыты над образцами краски, нанесенными на различные поверхности. Подопытные экземпляры подвергают коррозии (помещают в камеру с соляным туманом), замораживают в «спецхолодильнике», наносят на них механические повреждения. Испытания показывают, насколько краска долговечна в тех или иных условиях.

На заводе трудятся порядка 300 человек, средняя зарплата на предприятии - 25 тысяч рублей. Все сотрудники - местные жители. Руководство дает молодежи целевые направления на обучение с условием, что новоиспеченный специалист проработает после окончания вуза на «Фарбене» пять лет. Впрочем, и впоследствии этот же сотрудник может повышать свою квалификацию - компания систематически отправляет кадры на различные обучающие программы.

Губернатор Александр Гусев посетил практически все ключевые производственные точки завода. К слову, в цехе, где готовятся краски, совсем не ощущаются неприятные запахи.

Затем в Шапошниковском сельском поселении глава региона побывал на предприятии, которое производит отечественную сельхозтехнику, - на заводе «Гварта-агро» (он входит в группу компаний «Агротех-гарант»). Местные мастера (всего на заводе трудится чуть больше 100 человек, средняя зарплата - более 38 тысяч рублей) на современном и довольно сложном оборудовании собирают опрыскиватели - агрегаты для обработки сельхозкультур минеральными удобрениями и прочими средствами. Зарубежные аналоги стоят 17 - 22 млн рублей, ольховатские - 1,3 - 2 млн. В год предприятие выпускает порядка 500 опрыскивателей, а также проводит сервисное обслуживание ранее проданной техники. 60% агрегатов покупают аграрии с юга России, по 20% приходится на Центральное Черноземье, а также Сибирь и Казахстан.

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Кроме того, местные умельцы сейчас проводят испытания новых машин, за которыми будущее. Речь идет об агрегатах, впрыскивающих под давлением удобрения прямо в почву. Импортные машины стоят 16 - 17 млн, в Ольховатке сделали аналог за 7 млн.

- Порадовало, что предприятия смогли набрать работников из числа местного населения. Тот миф, что нельзя строить в районах производства со сложными технологиями, мне кажется, немножко надуман. Люди, способные их освоить, есть, их просто нужно научить, - отметил губернатор.

БОРЬБА С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ, ЗАРПЛАТА И ИТОГИ ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ

Затем в администрации Ольховатского района губернатор провел два совещания. Первое прошло в режиме видео-конференц-связи. В нем приняли участие главы районов и городских округов области.

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Начальник Главного управления МЧС России по Воронежской области Александр Кошель и руководитель управления лесного хозяйства области Александр Сысоев доложили, как в регионе идет борьба с лесными пожарами. С 30 апреля их произошло 15 на общей площади в 36,6 га. По количеству это меньше, чем в прошлом году, однако больше по площади. Виной тому - скопление валежника, местами недостаточность противопожарных мер и людей. Кроме того, по словам Александра Сысоева, возгорания сами по себе не возникают.

Губернатор принял точку зрения руководителя управления лесхоза:

- Нужно опираться на местных жителей - они видят, кто совершает поджоги. Кроме того, следует привлечь к патрулированию лесных массивов добровольные пожарные дружины.

Председатель областного профсоюза Евгений Проняев рассказал о взаимодействии его организации с работодателями. Там, где оно есть, достигнут баланс в интересах работников и работодателей.

В свою очередь, Александр Гусев попросил профсоюзные организации взять под контроль уровень зарплат на предприятиях:

- Если появится информация, что кто-то выплачивает зарплаты ниже средней по отрасли, доложите нам. Мы подключимся.

Губернатор подчеркнул, что ситуация, когда имеется задолженность по заработной плате, недопустима.

В завершение первого совещания военный комиссар Воронежской области Сергей Панков рассказал о весенней призывной кампании. Все районы региона выполнили задание на призыв. Норма составила 3121 человека, 19 направили на альтернативную службу, одного накажут за уклонение.

В свою очередь, губернатор напомнил участникам совещания, что совсем скоро в регионе начнутся масштабные мобилизационные учения.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЙОНА

Второе совещание было посвящено социально-экономическому развитию Ольховатского района.

По словам первого заместителя руководителя департамента экономического развития области Игоря Кумицкого, район является «середнячком» - входит в первую десятку по среднедушевым показателям производственной сферы и финансовой обеспеченности, но отстает в оплате труда. Доля района в областном объеме производства продукции промышленности и АПК составляет 3% (весь промышленный потенциал Ольховатки приходится на два предприятия, которые посетил губернатор). Однако, несмотря на скромные показатели, промышленность, торговля, зарплата и инвестиции растут.

Но все же в районе - аграрном и в некотором роде специфичном - каждый год открываются по 3 - 4 новые семейные фермы. Причем ольховатские фермеры не боятся браться за животноводство: если по области в этой сфере занято 10% аграриев, то в районе их почти треть.

- Здесь есть свои преимущества - неплохая сырьевая база, выращивается много технических культур. Можно было бы заниматься переработкой культур на месте, а не везти зерно либо подсолнечник куда-то на переработку. С точки зрения промышленности район тоже, в принципе, привлекателен, потому что население готово идти работать на такие предприятия. Но наиболее реальный способ развития экономики - это расширение действующих производств, - сказал Александр Гусев.

Кроме того, участники совещания обсудили, как привлечь в Ольховатку дополнительные инвестиции (для этого есть все предпосылки). Александр Гусев пообещал в этом и следующем году привести в порядок основные дороги. А также напомнил местным чиновникам о целях нацпроектов, направленных в первую очередь не на «освоение рублей и кирпичей», а на повышение качества услуг для населения.

- Социальная сфера здесь несколько отстала в развитии в сравнении с большинством районов. Будем исправлять эту ситуацию, а также положение с дорогами - мы поняли, как это сделать, решения все приняты. Основные дороги в этом году мы сделаем, а дальше будем решать уже локальные задачи, последовательно двигаться в этом направлении, - подчеркнул глава региона.

Также в Ольховатке Александр Гусев посетил общественную приемную губернатора и провел встречу с главой района Геннадием Берченко. Они говорили о газификации, развитии ТОС, реализации программы комплексного развития сельских территорий.