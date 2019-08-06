В санаторий имени Дзержинского приехали школьники из Иркутской области

В минувшую субботу, 3 августа, в Воронеж прибыли 50 школьников из Иркутской области. Ребята приехали из населенных пунктов, пострадавших от наводнения – 20 детей из Нижнеудинского района и 30 – из города Тулун. Кроме того, вместе с детьми прибыли в качестве сопровождения пять взрослых.

С поезда их привезли в санаторий имени Дзержинского. Детям здесь устроили очень теплый прием – их встретили главный врач лечебного учреждения, депутат Воронежской Облдумы Алексей Чернов, председатель заксобрания Владимир Нетесов, ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий и другие. Кроме пребывания в санатории, ребята в эти дни бесплатно посетят воронежский океанариум, музей-усадьбу Веневитинова, «Костенки», Дивногорье, рамонский замок и многое другое.

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Руководство санатория предоставило детям и сопровождающим льготное проживание и бесплатное санаторно-курортное лечение на 21 день.

- У нас есть свой аквацентр, и каждый ребенок сможет его посещать каждый день. Школьники будут пить кислородный коктейли, повышать иммунитет в соляной пещере, принимать контрастные ванны. Это позволит детям набраться сил и здоровья перед началом нового учебного года, - рассказал Алексей Чернов.

К слову, в первые минуты на воронежской земле многие школьники не могли отойти от шока (в хорошем смысле слова): после того ужаса, который они пережили в результате наводнения, утомительной дороги дети как будто попали в другой мир. Одному из них, Диме Писарчуку, именно в субботу исполнилось 12 лет. От лица принимающей стороны спикер Облдумы Владимир Нетесов хотел ему вручить большую игрушечную машинку Мерседес Гелендваген. Дима до последнего прятался за спинами товарищей. Он очень стеснялся, но в результате все-таки забрал свой подарок. Уже после он рассказал, что не ожидал к себе такого внимания и что пока он с сестрой в Воронеже, их родители ищут новый дом.