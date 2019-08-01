Инновационный энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 с реактором ВВЭР-1200 впервые вышел на 100% мощности

«Ключевое событие произошло в соответствии с намеченным графиком и программой опытно-промышленной эксплуатации. Мы успешно выполнили программу комплексных измерений на 90% мощности. Их результаты показали, что энергоблок работает стабильно, надёжно и безопасно. Все его параметры по реактору, турбине, генератору, схеме выдачи мощности соответствуют эксплуатационным пределам», – отметил и.о. директора Нововоронежской АЭС Сергей Витковский.

За два месяца специалистам успешно удалось поэтапно повысить мощность реакторной установки. Испытания оборудования прошли на 40, 50, 75, 90% номинальной мощности. Её увеличение до 100% произошло также в штатном режиме. Никаких замечаний к работе оборудования в разных режимах не выявлено.

Этап освоения мощности 100% предусматривает порядка ста различных испытаний и измерений, которые продлятся около двух месяцев. Затем стартует программа заключительных 15-суточных испытаний. Её завершение подтвердит, что оборудование и технологические системы нового энергоблока работают в полном соответствии с проектом.

После этого энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 ВВЭР-1200 будет сдан в эксплуатацию. Это знаковое для отрасли и России событие произойдет в конце 2019 года.

Напомним, первое включение энергоблока №2 НВ АЭС-2 в сеть (энергопуск) состоялось 1 мая 2019 года. Разрешение Ростехнадзора на проведение на новом энергоблоке испытаний на этапе опытно-промышленной эксплуатации Нововоронежская АЭС получила 3 июня 2019 г., после чего началось тестирование оборудования в различных режимах.

Ввод энергоблока №2 НВАЭС-2 в эксплуатацию повысит суммарную мощность Нововоронежской АЭС в 1,5 раза, даст мощный импульс для развития экономики Воронежской области, увеличит валовый региональный продукт (ВРП) и, по оценкам экспертов, пополнит бюджет региона на сумму около 1 млрд рублей в качестве налога на имущество уже в 2020 году.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 6 введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 идёт этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС