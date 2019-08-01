Глава Воронежа проверил, как идет строительство школ и детсадов, которые должны сдать в этом году

В Воронеже в этом году в рамках федеральных проектов «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и «Жилье» возводятся несколько детсадов и школ.

Уже введены в эксплуатацию четыре новых современных школы, две больших пристройки к действующим общеобразовательным учреждениям и шесть детских садов. Ход работ лично контролирует мэр Воронежа Вадим Кстенин. На днях глава города совершил инспекционный объезд строящихся объектов, которые должны сдать к 1 сентября этого года.

.

ДЕТСКИЙ САД В СТИЛЕ «ЭКЛЕКТИКА»

Первым в маршруте объезда стал детский садик в микрорайоне Боровое. Учреждение, рассчитанное на 280 мест, возводит специализированный застройщик «ВМУ-2». Стоимость работ по контракту – 217,2 млн рублей. Основной объем строительства выполнен, сейчас ведется отделка помещений.

– Дизайн учреждения выполнен по проекту «Эклектика», характеризующегося яркими элементами фасада, цветовое решение которых перенесено и во внутренние помещения – на плитку, жалюзи и т.д. Все уличное игровое оборудование для 12 площадок уже поставлено, частично установлено, готовимся к монтажу оставшегося. Ведется финишная отделка стен помещений под покраску, – доложил генеральный директор строительной компании Евгений Какунин.

Вадим Кстенин отметил, что по его оценкам, к этому моменту на объекте уже должно быть завершено устройство вентиляции, смонтирован потолок, а рабочим пора закончить отделку второго этажа и подготовить помещения для складирования и сборки мебели и оборудования. Подрядчики заверили главу города, что устранят все недочеты в течение суток.

– Современные детские сады приятно инспектировать, в них есть специальные помещения под центры речевого развития, информационно-библиотечные центры, студии, творческие мастерские, комнаты для исследований. Проектом предусмотрена полная доступность здания для воспитанников с ограниченными возможностями. Важно, чтобы каждый подрядчик понимал степень и масштаб своей ответственности: они работают для самых главных воронежцев – для детей, поэтому должны приложить все усилия, чтобы выполнить работу качественно, – отметил Вадим Кстенин в ходе осмотра здания.

Вторым распоряжением мэра стало требование завершить к середине августа все «грязные» работы и подготовка к открытию. В том числе глава города поручил управе района привести в порядок территорию за периметром ограждения садика: обрезать зеленые насаждения, провести покос травы и обустроить пешеходные дорожки.

.

ШКОЛА В БОРОВОМ ДОЛЖНА БЫТЬ ГОТОВА К СЕРЕДИНЕ АВГУСТА

В Боровом в этом году появится еще более масштабный соцобъект – школа на 1101 место на улице Федора Тютчева, по соседству с действующим учреждением, школой №64. Строительство ведет та же подрядная организация, стоимость работ по контракту – 689,1 млн рублей. Еще на подходе к зданию мэр Воронежа Вадим Кстенин распорядился ускорить работы по обустройству подъездного пути, площадки для подъезда и разворота автобусов и обеспечить пешеходную связность территорий учреждений с местом высадки пассажиров.

– В ходе работ у строителей возникают сложности, проблемы с прокладкой инженерных коммуникаций. Для нас это строительство является особо значимым, поэтому мы постоянно контролируем ход работ, оперативно вмешиваемся в ситуацию. Где необходимо – усиливайте количество строительных бригад, чтобы к 15 августа все объекты были готовы к установке мебели и инвентаря, – подчеркнул глава Воронежа Вадим Кстенин.

В школе на улице Федора Тютчева, где ежедневно трудятся минимум 200 человек, полностью выполнены каркас здания и кровля, установлены все окна, проложены внутренние коммуникации, завешаются работы на внешних инженерных сетях, которые подключены к готовой котельной и канализационной насосной станции. Сейчас рабочие ведут отделку здания и помещений.

Осмотрев объект, Валим Кстенин, обратил внимание на вопросы безопасности школьников при обустройстве пространства в виде атриума – со «вторым светом». Глава города подчеркнул, что ограждение должно полностью исключать возможность падения детей или травматизма.

– Мы уже приступили к монтажу оборудования на пищеблоках. В этой школе четыре зала – тренажерный зал, зал атлетики, большой зал для игровых видов спорта и хореографический, в них выполнена вся работа по разводке электросетей, осталось только светильники повесить. Приступаем к благоустройству территории, были проблемы с поставками щебня, но их уже решили, – доложил Евгений Какунин.

Вадим Кстенин попросил строителей поторопиться с созданием спортивной инфраструктуры школы и установкой ограждения.

.

«РАБОТАЙТЕ В ТРИ СМЕНЫ, ЧТОБЫ УСПЕТЬ В СРОК»

Третьим объектом в маршруте объезда мэра стала школа на 1101 место, которая возводится в жилом массиве «Олимпийский». Подрядчик – ООО «Проект Инвест Строй», стоимость строительно-монтажных работ по контракту – 574,9 млн рублей. По словам руководителя компании Николая Ступина, на объекте ежедневно трудится почти 250 человек, однако темпы выполнения работ по результатам осмотра помещений не устроили Вадима Кстенина.

– У нас уже заявлений на прием первоклассников в это учреждение на 10 классов. Дети должны пойти в школу 1 сентября, поэтому у вас в каждом кабинете, в каждом коридоре должен быть «муравейник». Пока я вижу, что электрика выполнена по временной схеме, стены не выведены «в ноль», не готовы к покраске, еще очень много работ, как в больших залах, так и по отделке фасада, – сделал замечания мэр.

Мэр потребовал, чтобы подрядчик направил на строительство объекта дополнительные бригады:

– По итогам объезда отставание графиков работ по этим объектам должно быть наверстано. Сегодня я ставлю задачу строителям работать не меньше, чем в три смены, не сомневаюсь, что в таком случае вы успеете к сроку.

Распорядился мэр и относительно защиты школьников от неудобств, связанных со строительством жилых домов рядом с учебным заведением.

– Выходите на руководство компаний-застройщиков, необходимо обеспечить установку дополнительного ограждения, которое до завершения возведения жилья будет защищать территорию школы от пыли и шума, – дал указание Вадим Кстенин вице-мэру по строительной политике Владимиру Левцеву.

Также мэр обратил особое внимание на необходимость правильной организации прохода детей в школу, а также на обеспечение работоспособности систем отведения воды с территории учреждения.

– Строители на соцобъектах и контролирующие чиновники будут работать круглосуточно на всех площадках – школы и детсады должны быть готовы к 1 сентября, – подытожил инспекционный выезд мэр.