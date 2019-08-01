Пленительная арабика: воронежцам покажут, как зеленые зернышки превращаются в ароматный кофе

Вкус кофе во многом зависит от качества обжарки. На первый взгляд, все довольно просто: зеленые зерна засыпают в специальное оборудование - ростер, обжаривают, а после - остужают. Но в этом процессе есть своя пленительная магия. Именно в этот момент кофе по-настоящему раскрывается и становится большим, чем просто зерно.

На втором этаже Центрального рынка Воронежа (улица Пушкинская, 8) запустили уникальное кофейное производство. Там вы сможете воочию увидеть, как зерна из Бразилии, Вьетнама или Никарагуа проходят все стадии готовки и превращаются в капучино, эспрессо, латте, американо, мокочино, макиато…

Лучшее со всего мира

Ростер сегодня используют в единичных кофейнях. Попробуйте сами найти его где-то в Воронеже кроме Центрального рынка. Дело в том, что уж слишком дорогое оборудование, да ведь еще и специалиста найти нужно, который умеет с ним обращаться. Поэтому обычно даже в специализированных заведениях останавливаются на уже жареном кофе в пакетах. Не удивляйтесь, что в одном и том же месте ваш любимый напиток может резко измениться во вкусе - все дело в зернах, а точнее в их обжарке.

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На Центральном рынке вы можете быть уверенны, что тот же эспрессо будет радовать вас неизменно идеальным вкусом. Дело в том, что зерна закупают напрямую у производителей. В ассортименте есть и традиционная отборная арабика, и вьетнамская рабуста, и элитная Габриэль Нуньес с ароматом меда и коричневого сахара, с нотами цветов, мягким теплом и сочным послевкусием. Лучшие продукты со всего мира теперь доступны каждому!

Соответственно приобрести кофе можно в трех исполнениях: готовые жареные зерна, молотый кофе или свежесваренный напиток, которым можно насладиться прямо на месте. Ведь рядом с производством для вас всегда найдется местечко в уютной кофейне. Здесь, за столиком, вы сможете открыть для себя все нотки насыщенного вкуса.

Акценты вкуса

Вы наверняка уже задались вопросом: сколько же будет стоить кофе при таком подходе? Однако специалистам Центрального рынка удалось удержать цены на демократичном уровне. 100 граммов жареных зерен будут стоить от 100 рублей. Или же вы можете попросить помолоть их бесплатно.

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Стоимость готового эспрессо (50 гр) - от 45 рублей. А большой стакан капучино, макиато или латте (250 гр) - от 60 рублей. Любите дополнительные акценты? Для этого есть топпинги, корица , какао и различные сиропы. Более того, вас ждет комплимент к кофе от заведения - нежнейший маршмэллоу.

В ближайшее время ассортимент пополнят турецким кофе, готовящимся на песке, и прохладным фраппе. Соответствующее оборудование уже закуплено. Уже сегодня в заведении большой выбор десертов, например пирожные Анна Павлова или Ленинградское.

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Если вы считаете себя любителем кофе, то на Центральном рынке вы обязательно найдете для себя кофе по-своему индивидуальному рецепту. Как для жителей, так и для гостей города это не просто удобное место, где можно провести время, но и возможность поучаствовать в настоящем таинстве. Да еще и цена вас приятно порадует.

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