Сенатор Сергей Лукин: Закон об ипотечных каникулах обеспечивает реальную поддержку людям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах

«Закон об ипотечных каникулах, одним из авторов которого стала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, направлен на защиту заёмщиков, потерявших работу или попавших в другую трудную жизненную ситуацию. При этом важно, что право получения ипотечных каникул распространяется как на новые кредитные договоры, так и на действующие», – отметил сенатор от Воронежской области Сергей Лукин.

Согласно закону, можно будет приостановить исполнение обязательств по кредиту или же сократить размер периодических платежей – выбор подходящего варианта остаётся за заёмщиком. Отсрочка даёт возможность не вносить платежи по основному долгу или проценты по нему. А снижение выплат специалисты рекомендуют рассматривать в том случае, когда требуется временное перераспределение средств семейного бюджета.

Парламентарий пояснил, что под действие закона попадают договоры, удовлетворяющие следующим условиям: положения ипотечного договора не изменялись по требованию заёмщика, предметом ипотеки является его единственное жильё, и заёмщик находится в сложной жизненной ситуации. Размер кредита не должен превышать 15 млн. рублей.

Воспользоваться ипотечными каникулами можно будет в том случае, если заёмщик остался без работы, признан инвалидом I или II группы, более двух месяцев находится на больничном или же его среднемесячный доход по каким-либо причинам сократился более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. К трудным жизненным обстоятельствам относится и увеличение количества иждивенцев в семье, то есть рождение ребенка или получение кем-то из членов семьи инвалидности I или II группы. Еще одно немаловажное условие: размер среднемесячных выплат по кредиту для оформления ипотечных каникул должен превышать 50 процентов среднемесячного дохода заемщика.

«Все обстоятельства необходимо подтвердить документально. При этом необходимо учитывать, что перечень возможных справок и заявлений представлен в законе. Запросить другие документы банк не имеет права», - напомнил Сергей Лукин.

В течение ипотечных каникул продолжают начисляться проценты на первоначальных условиях на остаток задолженности, которая фиксируется и не подлежит увеличению. По окончании льготного периода заёмщик возобновляет платежи на первоначальных условиях – с точки зрения размера платежей, их количества и периодичности. Срок возврата кредита при этом увеличивается на срок ипотечных каникул. В течение льготного периода на заложенное имущество не может быть обращено взыскание, а использование заемщиком права на «ипотечные каникулы» не приводит к ухудшению его кредитной истории.

Правом на ипотечные каникулы человек может воспользоваться неоднократно в течение жизни, но в рамках одного ипотечного договора это можно сделать только один раз.

«Закон об ипотечных каникулах имеет большое значение для укрепления социальной стабильности в обществе, поскольку позволяет сохранить жильё гражданам, временно лишившимся дохода», - подчеркнул член Совета Федерации Сергей Лукин.

Отметим, что за первый квартал 2019 года в Воронежской области выдано 4 943 ипотечных жилищных кредита на общую сумму 8,3 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество выданных кредитов данного профиля увеличилось на 11,7%, а сумма – на 18,5%.

По данным ЦБ РФ, средняя величина ипотечного жилищного кредита в Воронежской области по итогам первого квартала 2019 года составила 1,7 млн. рублей. В среднем воронежцы берут ипотеку на 18 лет. Совокупный объем выплат по ипотечным кредитам в регионе достиг 86,1 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2019 года на 5,1%, при этом почти 99% задолженности погашается своевременно.

Ольга Вороновская