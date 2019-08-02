В Воронеже планируют создать союз независимых экологических организаций

1 августа в Воронеже прошел круглый стол на тему: «Общественный контроль, как основа реализации национального проекта «Экология». Представители экодвижений, некоммерческих организаций, научные сотрудники и общественники собрались вместе, чтобы заострить важные вопросы о благополучии нашего региона. Инициатором и организатором мероприятия стал член Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Виктор Соколов.

Экология - залог развития здоровой нации

- Тема проблем в экологии все чаще поднимается на федеральном уровне. Существует национальный проект «Экология», федеральный проект партии «Справедливая Россия» - «ЭкоСРеда». В нашем государстве понимают, что экология - это залог развития здоровой нации, а здоровая нация - это развития здорового, крепкого государства, - подчеркнул Виктор Александрович.

Организаторы мероприятия не ставили цель лоббировать чьи-либо интересы или обострять какие-то проблемные вопросы в чьих-либо интересах. Задача была иной – выявить «белые пятна» в осуществлении общественного контроля и обсудить новые механизмы взаимодействия с надзорными органами.

- Мы видим целью наладить работу общественного контроля, общественных инспекторов в обязательном взаимодействии с органами власти и надзорными органами как постоянную эффективную систему общественного мониторинга выполнения национальных проектов, состояния окружающей среды, - отметил Виктор Соколов.

Доцент факультета географии и геоэкологии ВГУ Сергей Епринцев выступил с презентацией о структуре медико-экологического атласа Воронежа. Он наглядно продемонстрировал, что за те «удобства», которыми мы ежедневно пользуемся, приходится платить.

Современному обществу нужны гражданские инспекторы

- Экономика и экология должны идти вровень. У Воронежа типичные проблемы для города центральной России. Если в советские годы основными загрязнителями были промышленные предприятия, то сегодня - это транспорт, - подвел итог спикер.

Хотя можно говорить и о множестве других острых вопросов. Вместе с тем, такие люди как учредитель АНО «Экклиа» Марина Бережная, руководитель АНР «Чистая тропа» Эдуард Долматов, руководитель проекта «ЭкоДвор» Екатерина Хомич, директор АНО «Наша природа» Елена Шерстяных не просто поднимают важные проблемы на различных образовательных акциях, но и пытаются бороться с ними как лично, так и объединяя вокруг себя людей, готовых собирать те же батарейки, сортировать мусор, заботиться о животных. Поверьте: стоит сделать небольшое усилие, заставить себя стать хоть немного заботливее по отношению к окружающей среде, и наш регион начнет меняться в лучшую сторону.

Активисты и эксперты готовы делиться опытом друг с другом

Нужно развивать институт общественного контроля

Впрочем, если в регионе есть проблемы общего характера, то есть и вопросы, касающиеся конкретных мест. Так, Михаил Санин пожаловался, что жители поселка Латная страдают от опасных выбросов химического производства. По его словам, они происходят в основном вечером или в выходные дни, когда ослаблен надзор контролирующих органов. По бумагам – все хорошо. Но люди-то страдают. Что делать?

Юристы на встрече отметили, что главная проблема, которая мешает нам бороться за собственное благополучие – это отсутствие информации. Сегодня слишком много упирается в формулировки и документы, поэтому и нужна организация, которая помогала бы обычным людям грамотно говорить о своих проблемах.

Наталья Коноплина, житель Семилук, напомнила, что и ее земляки неоднократно жаловались на выбросы пыли и шум с местного завода.

- Активисты обращались к нам, в Центр Экологической Политики с наболевшей проблемой, их переписка составляет уже несколько томов, - подтвердила член общественной палаты Воронежской области, председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Виктория Лабзукова

В связи с тем, что конфликт затянулся между жителями города Семилуки и предприятием «Ника-Петротэк» было принято решение создать рабочую группу и выработать дорожную карту решения проблем. В состав рабочей группы войдут представители предприятия и администрации Семилукского района.

Председатель объединенной инициативной группы «Северный лес» Людмила Черватюк поделилась опытом, как ей удалось в прямом смысле слова спасти лесные территории от застройки. Ее совет: «Будьте усердны и не отступайте».

- Эти проблема подтверждает, что нужно развивать институт общественного контроля за состоянием окружающей среды, о чем говорил в своем Послании Федеральному Собранию президент, - отметил Виктор Соколов. Он предложил участникам акции совместными усилиями развивать институт общественных экологических инспекторов. Более того, в планах - создание союза независимых экологических организаций Воронежской области.

Участники обсудили наиболее значимые темы

Виктор Соколов заявил, что он со своей командой единомышленников возьмет на особый общественный контроль реализацию программы «Чистая страна» в рамках нацпроекта по рекультивации незаконных свалок. Отчеты о проделанной работе будут направляться губернатору региона Александру Гусеву.

По результатам заседания круглого стола будет дана оценка экологическому состоянию Воронежа и области, реализации национального проекта «Экология», а также о развитии общественного контроля, прозвучавшего в Послание Президента Федеральному Собранию. Уже к следующей встрече будет предложена Дорожная карта по решению озвученных проблем.