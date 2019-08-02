Глава Воронежа поздравил горожан с Днем ВДВ

Вадим Кстенин пожелал десантникам крепкого здоровья и раскрытого купола над головой

Глава Воронежа Вадим Кстенин поздравил воинов-десантников и ветеранов Вооруженных Сил с профессиональным праздником – Днем Воздушно-десантных войск!

- Этот праздник, символизирующий военную мощь нашего государства, имеет самое непосредственное отношение к Воронежу, на северной окраине которого 2 августа 1930 года высадился первый воздушный десант Красной Армии. Памятник «Воронеж – родина ВДВ» увековечил это событие, а в канун праздника в городском Парке Победы открыт бюст основателю ВДВ генералу армии Василию Маргелову, - подчеркнул мэр.

Он напомнил, что «крылатую пехоту» характеризует высокий боевой потенциал, мужество и стойкость, преданность идеалам ратного братства. Все это нашло отражение в «визитной карточке» ВДВ: «Там, где прошел десант, другим войскам делать нечего»!

- Уважаемые десантники! Сегодня, являясь признанной элитой Вооруженных Сил, вы надежно стоите на страже интересов нашей страны и находитесь в постоянной готовности встать на защиту своих сограждан. Ваша жизнь и боевые заслуги служат прекрасным примером патриотизма и верности армейским традициям для юных воронежцев. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в службе и раскрытого купола над головой! – отметил Вадим Кстенин.