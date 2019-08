Выходные в Воронеже: День ВДВ, День добрых вещей

ДЕНЬ ВДВ

2 августа Воронеж отметит День ВДВ. В парке Победы в 9.00 можно посмотреть выставку военной техники. В 10.30 начнется и праздничная программа, включающая показательный рукопашный бой.

В 15.00 в клубе "Первомайский" (ул. Центральная, 44) откроется фотовыставка ко Дню десантника. А в клубе "Подклетное" (ул. Арбатская, 66) в 13.00 ожидается спортивная программа "Веселые старты". В тот же вечер можно посетить концерт "Никто, кроме нас" в "Городском дворце культуры" на 9 Января. Стартует он в 18.00.

ЭКСКУРСИЯ

2 августа в 18.00 у памятника фронтовому почтальону на проспекте Революции стартует бесплатная пешая экскурсия. Участникам покажут и расскажут о культурном наследии в архитектурных и скульптурных ценностях. Записаться можно по телефону +79601271992.

ПЛЕНЭР

3 августа в исторической части Воронежа пройдет пленэр. Художники будут рисовать старый город. Перед началом пленэра участников ждет небольшая экскурсия о воронежской крепости и знаковых местах города - краеведы покажут уютные домики, тихие улочки и тот самый заповедный Воронеж, который пока еще сохранился в самом сердце города.

Сбор участников в 15.00 в сквере Ученых на Университетской площади напротив главного корпуса ВГУ.

ДЕНЬ ДОБРЫХ ВЕЩЕЙ

3 августа в рамках проекта "Добрый склад" проводится благотворительная акция "День добрых вещей".

- Все, кто нуждается в одежде, смогут прийти и выбрать себе любые вещи в неограниченном количестве бесплатно, - сообщили организаторы из благотворительной организации "Рассвет".

Одежду будут выдавать 3 августа с 15.00 до 17.00 в "Центре социальных инициатив" на улице Цюрупы, 34 (остановка «Манежная»), третий этаж.

МУЗЕЙ В КИНО: «Бернини»

3 августа в 15.00 в кинотеатре "Спартак" воронежцам покажут творения Бернини. Ни один другой скульптор не определил облик Рима так, как это сделал Джан Лоренцо Бернини. Ни один другой скульптор не работал при девяти папах. Бернини стал создателем стиля барокко в скульптуре и прославился неуёмной творческой энергией и перипетиями бурной личной биографии. А лучшая в мире коллекция его скульптуры находится в собрании галереи Боргезе в Риме. «Аполлон и Дафна», «Похищение Прозерпины», «Давид» и другие шедевры Бернини из собрания Боргезе, настоящий «театр в камне», легли в основу документального фильма «Бернини».

.

ТЕАТР В КИНО: «Аида»

4 августа в 18.00 в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляцию оперы "Аида" из Метрополитен опера. Грандиозная костюмная постановка Сони Фриссел с монументальными декорациями в египетском духе, эффектными шествиями и балетными сценами. Однако главным в опере Верди остаются человеческие страсти, которым равно покорны рабы, полководцы и цари. История любви, разворачивающаяся на фоне войны между Египтом и Эфиопией, практически сразу стала популярной и по прошествии почти 150 лет продолжает трогать сердца зрителей по всему миру. В новом сезоне Метрополитен опера снова привлекла лучшие силы: заглавную роль исполняет блистательная сопрано Анна Нетребко. Вместе с ней на сцене - Александр Антоненко в роли благородного Радамеса.

.

СТАРИННЫЕ БРОШИ

Воронежцы могут бесплатно полюбоваться на старинные броши. В атриумном зале Центра Галереи Чижова (1 этаж) «Галерея в «Галерее» покажет более 300 антикварных и винтажных брошей из серебра из коллекции Виктории Власюк.

- Старинные украшения - вечные ценности, красивые и изысканные, настоящие произведения искусства, дошедшие до нас из глубины времен. Они несут в себе едва уловимую магию момента, которого уже нет. Момента прошлой эпохи, когда костюмы подбирались по правилам этикета, когда не подобало выйти в свет без головного убора, когда вещи имели особое значение, и обладание ими ценилось и уважалось. Эти броши изготовлены вручную мастерами ювелирного дела Америки, Европы, Мексики, азиатских стран, России времен империи, антикварные броши Викторианской и Эдвардианской эпох, изготовленные в конце 1890-х годов такими известными мастерскими, как Unger Brothers, W.Kerr & Co, Kirk & Sons, William Link, Foster & Bailey. Многие известные музеи мира, такие как Museum of Fine Arts (Бостон) и Metropolitan Museum of Arts (Нью-Йорк), имеют в своих экспозициях данные экземпляры, - говорит о своих раритетах владелица коллекции.

Экспозиция представит фрагмент частного собрания (которое насчитывает более 500 винтажных и антикварных экземпляров). Броши, составляющие ядро коллекции, изготовлены не позднее 50-х годов прошлого века, самый старинный экземпляр датируется 1860 годом.

Выставку можно посмотреть ежедневно до конца августа. Вход свободный.