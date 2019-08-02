2019-08-01T23:02:52+03:00
Авто

Жара, заторы и попутчики-наркокурьеры: главные опасности автомобильного путешествия на Черное море

Как добраться в Крым, Сочи или Абхазию на машине без неприятных приключений
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Заторы на М-4 "Дон" в пик туристического сезона - не то чтобы редкость.Заторы на М-4 "Дон" в пик туристического сезона - не то чтобы редкость.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Если поездка на Черное море по рельсам вам кажется скучной, а по воздуху – дорогой, остается Великий чурчхелловый путь, дорога из москвичей в черкесы, более известная как трасса М-4 «Дон». Как в таком путешествии не опустошить кошелек и сохранить в целости и нервную систему, обсудили с экспертами.

Аптечку собираем сами

Мы однажды рассказывали о ребятах из Воронежа, которые объехали полмира на старой «восьмерке». Максим и Юля говорят, что просто выбирают направление, прыгают в машину и едут куда-нибудь в Таджикистан через Владивосток. Романтика! Но если необходимость искать какую-нибудь деталь подвески в горном селе вам кажется бедой, а не приключением, лучше заранее подготовиться к путешествию.

- Возможно, стоит загнать автомобиль на станцию техобслуживания, чтобы специалисты проверили подвеску. Если путь дальний, нужно быть уверенным в своей машине, - говорит инспектор ГИБДД Дмитрий Чепелев. - Перед началом движения осмотрите колеса на повреждения, проверьте давление. Убедитесь, что с огнетушителем все в порядке. Захватите с собой буксировочный трос. Осмотрите аптечку на предмет просроченных лекарств.

- Кстати, аптечку нужно собирать индивидуально. Того набора медикаментов, что есть в универсальной, может быть недостаточно, - отмечает Михаил Глущенко, автор проекта совместных путешествий «Нескучный день». – Если есть хорошая аптечка, и машина исправна – никакие проблемы не страшны. Все, что вдруг понадобится, можно купить по дороге. На М-4 «Дон» крупные населенные пункты есть через каждые сто километров.

В жару лучше почаще останавливаться. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

В жару лучше почаще останавливаться.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Чаще отдыхаем

Нужны ли ночевки по пути в Геленджик, Феодосию или Гагру? Или лучше поднапрячься и преодолеть дорогу без больших остановок?

- По своему опыту могу сказать, что оптимальный дневной километраж – максимум 500 км, - делится Михаил Глущенко. - Если до конечной точки 1000 км, нужно либо искать ночевку, либо приглашать за руль второго водителя. Многое, конечно, зависит от самой трассы. На М-4 «Дон» можно преодолевать залпом куда большие участки, чем, например, на менее удобной для маневров двухполосной дороге «Курск-Саратов».

- Если машина не оборудована кондиционером, лучше ехать ночью, - отрезает Дмитрий Чепелев. - В жару, в свою очередь, нужно бить больше воды и чаще останавливаться. Практика показывает, что в такую погоду водители могут резко засыпать. Устал? Остановись, поспи. В России не запрещено спать в машине (в отличие от некоторых европейских стран).

Знаменитую на всю страну вечную пробку в Лосево Воронежской области наши эксперты предлагают либо преодолевать глубокой ночью, либо объезжать – например, через Бутурлиновку. Регулярные многокилометровые заторы сейчас наблюдаются рядом с Каменском-Шахтинским Ростовской области. Там сейчас идут ремонтные работы.

Иногда преодолевать броды проще, чем трассы. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Иногда преодолевать броды проще, чем трассы.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Следим за местными

Дальнобойщик Павел Енякин советует:

- На трассе выбирайте те кафе и отели, у которых стоят грузовики. Водители, которые часто здесь ездят, так или иначе выбирают самые приемлемые варианты – и по цене, и по качеству.

Иными словами, волшебного сервиса вы там не получите, но вряд ли пообедаете супом с приправой из мух или проведете ночь, отбиваясь тапкой от тараканов.

- За время работы с проектом мы перепробовали, наверное, 33 тысячи кафе и гостиниц, - говорит Михаил Глущенко. - И вот наблюдение: лучше останавливаться в больших городах. Сервис, как правило, будет выше. Бывают, конечно, и исключения, но они не меняют общую статистику.

Еще один совет по выбору кафе от путешественника: выбирайте места, где едят местные, а не только туристы.

Терпим лихачей

Про особенности вождения жителей южных регионов России слагают легенды.

- На Кавказе часто бывают ситуации, к которым вообще не готов, - делится опытом Михаил Глущенко. - Кто-то после обгона перестраивается в твою полосу в считанных сантиметрах. Кто-то прямо на серпантине выезжает на встречную и потом машет руками: «Пропусти, ты же видишь, мне срочно надо!». Или другая распространенная ситуация: ты едешь 60 км/ч, и прямо перед тобой плавно выезжает автомобиль. Водитель никуда не спешит. Это такая местная особенность. Ну и что, обсигналить его? Так и он в ответ «набибикает». Патовая ситуация. Только привыкать к этому остается. Можно, кстати, съездить в Мумбаи. И потом движение на Кавказе покажется очень спокойным.

Если намерены пересечь границу, познакомьтесь с местными правилами. Например, в Грузии ненаказуемый порог превышения – 14 км/ч, а не 19, как у нас. В Абхазии – и вовсе 9 км/ч. За многие относительно легкие нарушения забирают водительские права.

Наградой за утомительную дорогу станут отличные виды. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Наградой за утомительную дорогу станут отличные виды.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Загружаем приложения

Запаслись внешними батарейками и автомобильными зарядками? Очень хорошо, без смартфона не останетесь. Можно установить полезные приложения.

Навигатор. Продукт от «Яндекса» хвалят за то, что он быстро «узнает» о строительстве новых кварталов или появлении бетонных блоков, загородивших какой-нибудь двор. Карты от «Гугла» в этом могут уступать. Зато они эффективно работают за границей. Михаил Глущенко советует Maps.Me.

- Это приложение не раз выручало в самых трудных ситуациях. Во-первых, оно работает оффлайн, а в дороге не везде есть интернет. Во-вторых, его карта – максимально подробная. Как навигатор работает своеобразно, но знает все тайные тропки.

Сервис отзывов. В приложении TripAdvizor можно хвалить или ругать отели, кафе, развлекательные точки и любые достопримечательности. Заведения выстраиваются в список по оценкам клиентов. Конечно, ничего не мешает какому-нибудь ресторану аккуратно зарегистрировать десяток-другой аккаунтов и приподнять свой рейтинг (или опустить его у конкурента). Но сориентироваться в незнакомом городе приложение все-таки помогает.

Сервис поиска попутчиков. Размещаем план поездки и ждем, пока откликнутся пассажиры. С вас – дорога, с них – деньги на бензин. Однако не все так просто.

- Распространены случаи, когда этими сервисами пользуются наркокурьеры, - говорит Дмитрий Чепелев. - Водитель ничего не знает, а его попутчик в рюкзаке везет запрещенные вещества из Москвы в Ростов. Когда курьера задержат, владелец машины не будет считаться сообщником. Однако он потеряет огромное количество времени на оформление всех процедур.

Михаил Глущенко говорит, что у него не было негативного опыта от совместных поездок ни в качестве попутчика, ни в качестве водителя.

- Нам как-то везет: мы притягиваем хороших людей. Есть много историй, когда пассажир и водитель подружились после поездки. Очень интересно пользоваться этим сервисом в национальных республиках. На улице просто так не подойдешь к человеку, не спросишь: «Как у вас тут живется?». А в автомобиле можно спокойно пообщаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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