Как получить идеальный сливочный крем? Марка «Вкуснотеево» выпустила новинку — сливки для взбивания

Воронежцы первыми смогут попробовать новинку от марки «Вкуснотеево» - сливки для взбивания жирностью 33%, легкие в использовании: как для домашней, так и для профессиональной кулинарии. Постепенно они появятся во всех крупных федеральных сетях.

Любите баловать своих близких домашними тортами, пирожными и другими нежными десертами? Сливочный крем - незаменимый компонент в кондитерском деле. Вот только даже у опытных хозяек не всегда получается правильный крем из сливок. И дело тут не в кулинарных способностях. Важно правильно подобрать сливки для взбивания!

- Действительно, в деле взбивания сливок есть свои хитрости. Искушенные хозяйки знают, что для получения устойчивой пены, продукт необходимо охладить до температуры 3-5 градусов Цельсия. Сливки «Вкуснотеево» легко взбиваются в густой крем, который долго не оседает, - рассказала бренд-менеджер торговой марки «Вкуснотеево» Анна Селиванюк. - Наш новый продукт можно использовать не только для создания десертов. Сливки - идеальная основа для соусов, они хорошо поддаются термообработке, сохраняя натуральный сливочный вкус.

Новый продукт пополнил сливочную линейку марки «Вкуснотеево». Вы уже могли пробовать сливки жирностью 10% и 20% - их предлагают в упаковках разного объема. Сливки для взбивания «Вкуснотеево» вырабатываются из цельного коровьего молока с ферм компании «Молвест». На производство идет только сырье лучшего качества – с высокими показателями жира и белка.

Новые сливки расфасованы в асептическую упаковку «кувшин» по 250 граммов и рассчитаны на разовое использование. Этого количества достаточно для приготовления десертов для двух-трех человек. До конца года компания «Молвест» планирует запустить и большой формат сливок для взбивания, предназначенный для использования поварами в кафе и ресторанах.

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Рецепт фруктового десерта со взбитыми сливками

Ингредиенты на 4 порции:

- груша - 2 шт.

- мороженое – 200 г

- киви – 2 шт.

- банан – 2 шт.

- мандарин – 2 шт.

- виноград – 200 г

- сливки 33% - 250 г

- сахарная пудра – 50 г

Приготовление

Фрукты очистить от кожуры и нарезать тонкими ломтиками. Предварительно охлажденные сливки взбить миксером с сахарной пудрой до образования густой устойчивой пены.

В высокий бокал слоями укладываем компоненты: сливочный крем, грушу, банан, мороженое, киви, мандарин и виноград, снова сливочный крем.

Приятного аппетита!

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