2019-07-31T13:26:45+03:00
Общество

В Воронежской области с августа пустят четыре комфортабельные электрички

Составы приспособлены для людей с ограниченными возможностями и оборудованы системой видеонаблюдения
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

30 июля губернатор Александр Гусев и начальник Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Задорин договорились, что с августа в регионе будут курсировать четыре новых электропоезда.

.

.

Устройство одного из них на вокзале «Воронеж-I» посмотрел губернатор в сопровождении начальника ЮВЖД и руководителя департамента промышленности и транспорта области Александра Десятирикова. Глава региона даже проехал в кабине машиниста.

Электропоезд переменного тока ЭП3Д предназначен для пригородных пассажирских перевозок на участках железных дорог, электрифицированных переменным током напряжением 25000 В и оснащенных как высокими, так и низкими платформами. Его серийное производство началось в декабре 2016 года.

.

.

В салонах и тамбурах нового электропоезда работает система видеонаблюдения и используется светодиодное освещение. Вагоны связаны между собой удобными герметизированными переходами. Двухстрочное информационное табло – тоже светодиодное. Новые планировочные решения и дизайн, включая комфортабельные мягкие сидения, а также внедрение климатической системы в салоне и возможность доступа к Wi-Fi заметно отличают электропоезда ЭП3Д от старых моделей. В вагонах есть места для крепления и провоза велосипедов. Новая конструкция раздвижных дверей позволяет открывать их одной рукой без привычного «хлопанья».

Помимо этого, работает подъемник для посадки и высадки маломобильных граждан, в салоне оборудованы места для крепления инвалидных колясок, туалеты оснащены поручнями, для слепых и слабовидящих размещены таблички со шрифтом Брайля.

.

.

Сергей Задорин также рассказал, что обновленная конструкция лобовой части головного вагона со съемной лестницей позволяет исключить проезд зацеперов. Гладкий кузов не только эстетичен, но и улучшает аэродинамические свойства поезда. В кабине машиниста установлен пульт с комплексной системой управления, диагностики и безопасности.

Александр Гусев высоко оценил комфортабельность нового электропоезда. Четыре состава пустят на наиболее востребованных в регионе направлениях.

Мария САННИКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко - о гибели десятков наших туристов в Турции: Хочешь вернуться живым? Сходи перед поездкой к доктору. А на отдыхе забудь про алкоголь и обжорство
Такие советы отпускникам экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы дал в эфире Радио «Комсомольская правда»
5 мифов о превышении скорости
Как показывает практика, даже опытные водители не всегда имеют адекватное представление о законах ПДД в отношении выбора скорости движения. Выезжая на дорогу, они руководствуются не собственно законами, а некими субъективными представлениями о них
Новости 24
Предприятия, ответственные за воронежскую вонь, будут останавливать
Воронежцы получат новые счета за мусор
Воронежская область похвасталась колоссальными удоями
ГИБДД открыла расположение воронежских камер видеофиксации
В Воронежской области пять человек пострадали в ДТП
У клиентов Сбербанка появились «персональные» банкоматы
Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «Люди должны перестать сливать воду и ждать, пока она потеплеет»
В Воронеже из-за резкого торможения пострадала пассажирка автобуса
В Воронеже сфотографировали автобус с «нехорошими» номерами
В Воронеже мужчина напал на 28-летнего парня и сломал ему ребра
В Воронеже не состоялись торги на строительство велодорожки за 29 млн рублей
Блогер из Воронежа предложила менять закон не в отношении собак, а в отношении собаководов
Спортивный воронежец решил прокачать пресс прямо на тротуаре
Воронежец решил заработать на продаже валюты и потерял 175 тысяч рублей