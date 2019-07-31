В Воронежской области с августа пустят четыре комфортабельные электрички

30 июля губернатор Александр Гусев и начальник Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Задорин договорились, что с августа в регионе будут курсировать четыре новых электропоезда.

.

Устройство одного из них на вокзале «Воронеж-I» посмотрел губернатор в сопровождении начальника ЮВЖД и руководителя департамента промышленности и транспорта области Александра Десятирикова. Глава региона даже проехал в кабине машиниста.

Электропоезд переменного тока ЭП3Д предназначен для пригородных пассажирских перевозок на участках железных дорог, электрифицированных переменным током напряжением 25000 В и оснащенных как высокими, так и низкими платформами. Его серийное производство началось в декабре 2016 года.

.

В салонах и тамбурах нового электропоезда работает система видеонаблюдения и используется светодиодное освещение. Вагоны связаны между собой удобными герметизированными переходами. Двухстрочное информационное табло – тоже светодиодное. Новые планировочные решения и дизайн, включая комфортабельные мягкие сидения, а также внедрение климатической системы в салоне и возможность доступа к Wi-Fi заметно отличают электропоезда ЭП3Д от старых моделей. В вагонах есть места для крепления и провоза велосипедов. Новая конструкция раздвижных дверей позволяет открывать их одной рукой без привычного «хлопанья».

Помимо этого, работает подъемник для посадки и высадки маломобильных граждан, в салоне оборудованы места для крепления инвалидных колясок, туалеты оснащены поручнями, для слепых и слабовидящих размещены таблички со шрифтом Брайля.

.

Сергей Задорин также рассказал, что обновленная конструкция лобовой части головного вагона со съемной лестницей позволяет исключить проезд зацеперов. Гладкий кузов не только эстетичен, но и улучшает аэродинамические свойства поезда. В кабине машиниста установлен пульт с комплексной системой управления, диагностики и безопасности.

Александр Гусев высоко оценил комфортабельность нового электропоезда. Четыре состава пустят на наиболее востребованных в регионе направлениях.

Мария САННИКОВА