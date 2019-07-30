Дорогу в обход Боброва могут построить в конце 2020 года

В минувшую пятницу, 26 июля, заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин провел выездное совещание по строительству объездной дороги, а также посетил один из ее участков, на котором завершается возведение путепровода.

НОВАЯ ТРАССА УВЕДЕТ БОЛЬШЕГРУЗЫ ЗА ЧЕРТУ ГОРОДА

Совещание прошло под Бобровом, на базе генерального подрядчика объекта - компании «Трансстроймеханизация».

Сергей Честикин подвел промежуточные итоги строительства нового участка. Дорога возводится в рамках федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Строительство обхода началось в прошлом году и по планам должно завершиться в конце 2021-го. Однако темпы работ существенно опережают проектные сроки. В частности, запланированные на этот год 600 миллионов рублей подрядчик уже освоил. И есть все предпосылки закончить строительство дороги на год раньше срока, то есть к концу 2020-го. Но при одном условии - при наличии федерального финансирования.

- На данный момент благодаря поддержке федерального центра нам изменили финансирование. И мы сейчас можем смело говорить, что в этом году у нас оно будет в размере 1,6 миллиарда рублей, то есть на миллиард больше, чем рассчитывали изначально, - рассказал Сергей Честикин. - Соответственно, это накладывает очень серьезные обязательства на подрядные организации, потому что денежные средства нужно будет освоить в полной мере и в следующем году завершить основную массу работ. А в 2021-м доделать уже второстепенные. У нас есть некая уверенность, что мы можем надеяться на поддержку федерального центра и изменить в том числе план финансирования строительства обхода на 2020 год.

В свою очередь, руководитель департамента дорожной деятельности области Максим Оськин напомнил, что через город Бобров (ул. 22 Января и Авдеева) проходит оживленная трасса с насыщенным транзитным потоком большегрузов. Фуры следуют в сторону Волгограда, Саратова, Астрахани, Тамбова. Фактически они парализуют в городе движение, разрушают дороги, создают неудобства для местных жителей и в целом негативно влияют на экологию Боброва.

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Новая трасса уведет транзитный транспорт из города.

- Обход будет в себя включать четыре мостовых путепровода, протяженность всей дороги составит порядка 9,4 километра. Работы идут в соответствии с графиком, а по некоторым их видам - с опережением, проблем не возникает. Нам важно качественно сделать объект, - отметил Максим Оськин.

По его словам, строительство обхода идет круглые сутки - подвоз материалов, подготовка исполнительной документации происходят даже ночью.

Представитель генерального подрядчика Андрей Гамаюнов рассказал об основных технических характеристиках дороги и о проведенных подготовительных работах (расчистке грунта и устройстве земляного полотна):

- В ходе изыскательных работ обнаружились пять древних поселений. Сегодня все раскопки выполнены полностью, найденные артефакты находятся на экспертизе в управлении культурного наследия.

Кроме того, на совещании отчитались о строительстве четырех путепроводов, о которых упоминал главный дорожник региона. Их стоимость - почти 650 миллионов рублей. В текущем году 70% из этой суммы строители обещают освоить. Самый сложный объект - мост через реку Битюг, его длина - 237 метров.

- Сейчас устанавливаются опоры и параллельно идет монтаж балок, который будет закончен в первых числах сентября, - рассказали мостостроители.

Глава Бобровского района Анатолий Балбеков на вопрос Сергея Честикина о пожеланиях заявил, что желание одно: быстрее закончить строительство обхода. Также он похвалил дорожников за их труд.

В завершение зампред облправительства еще раз - уже для присутствующих на совещании СМИ - подчеркнул, что все озвученные планы досрочной сдачи в эксплуатацию новой дороги возможны лишь при дополнительном выделении средств из бюджета страны - как на этот год, так и на следующий:

- Строительный блок готов. Наша задача - получить федеральное финансирование, - отметил Сергей Честикин.

МОСТ ДЛЯ ВЫПАСА ДОМАШНЕЙ СКОТИНЫ

Затем все участники совещания посмотрели, как идет стройка одного из путепроводов - моста, под которым будет находиться скотопрогон. Последний предназначен для выпаса и перемещения крупного рогатого скота, принадлежащего жителям Боброва. Таким образом, транспорт и животные не будут мешать друг другу.

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Готовность объекта строители оценивают как высокую. Рабочие уже собрали основные элементы путепровода, рядом огромные экскаваторы утрамбовывают песок - основание будущей дороги.

Перед этим дорожники вычистили на четыре метра вглубь грунт. Их действия продиктованы особенностями местности: скотопрогон строится в пойме Битюга. Кроме того, поднимут высоту земляного полотна на четыре - пять метров. Таким образом, толщина искусственной насыпи местами будет доходить до девяти метров. Это нужно, чтобы дорогу и мост не затапливало. Как пояснил Андрей Гамаюнов, болотистая местность имеет низкую несущую способность. Чтобы работы выполнить качественно, необходимо усадить земляное полотно на хорошее основание.

- У нас Бобровский муниципальный район и город Бобров - это центр экономического роста Воронежской области. Вы видите, как он интенсивно развивается. И мы, создавая эту инфраструктуру, в том числе транспортную, даем ему дополнительный импульс для развития, - подытожил Сергей Честикин.

ТТХ АВТОДОРОГИ

Протяженность - более 9,4 км. Дорога будет огибать город с юго-восточной стороны, пройдет через улицу Пушкина, реку Битюг и дальше в обход райцентра. За поселком Лушниковка новый участок соединится с автодорогой Бобров - Таловая - Новохоперск.

Расчетная скорость 120 км/ч

Ширина проезжей части 2 полосы по 3,75 метра

Количество полос 2

Вид покрытия асфальтобетон

Мостовые сооружения 4 шт.

Шумозащитные экраны 4364 кв. метра

Барьерное ограждение 16 912 погонных метров

Общая стоимость объекта более 5 млрд рублей