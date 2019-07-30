Воронежцы нашли вонючий ручей, бегущий по улице Песчаной

Пока чиновники всех уровней и профилей ищут источники зловония, накрывающего город по ночам и в выходные дни, воронежцы проводят собственное расследование. Есть и первые «подозреваемые». На днях один из горожан обнаружил в частном секторе на улице Песчаной ручей с белой мутной жидкостью с неприятным запахом. Мужчина сообщает, что вода довольно горячая и подтверждает это данными замера: термометр показывает почти 40 градусов. По словам местных жителей, слив происходит несколько раз в день. Поток воды по канаве устремляется вдоль улицы к новостройкам – ЖК «Скандинавия» и в конечном итоге впадает в речку, называемую в народе «Голубой Дунай», которая, по сути, является приемником канализации с окрестных домов. Десятки таких рек-ливневок, собирая грязь и помои с улиц города,стекаются в водохранилище. На нем в этом году воронежцы с ужасом обнаружили уже не просто уже привычный слой ряски, тины и водорослей, а белую "химическую" пену.

Горожанин снял процесс слива воды на видео, и разместил запись на страницах сообщества «Типичный Воронеж» соцсети «Вконтакте».

«Комсомолка» попробовала выяснить, откуда течет мутная водица, наполняющая окрестности зловонием, но это оказалось непросто. По нашему запросу на место выехала комиссия из сотрудников управы Советского района и городского управления экологии. Чиновники не обнаружили ничего криминального, и ответили нам, что это ливневая канализация, посоветовав обратиться к специалистам Роспотребнадзора:

- Они могут отобрать пробы из ручья и исследовать их содержимое.

В управлении Роспотребнадзора, в свою очередь, объяснили, что такие «слепые» замеры не в их полномочиях:

- За все, что происходит на муниципальной земле, отвечает администрация города. Именно она должна установить источник стоков. Мы не можем просто прийти и взять воду из канавы. Надо понимать, что это. Если это стоки ливневки с частного сектора, то это одно. Если это стоки с автомойки, то к ним предъявляются требования по очистке. Если это стоки какого-то производства – то совершенно другие. Мы можем привлекать к ответственности только предприятия. Если загрязнителями являются частники, то это вопрос управы.

Если вы думаете, что у этого маленького редакционного расследования нет итога, то ошибаетесь. Вывод напрашивается сам собой: при таком рвении и взаимодействии структур, ответственных за качество и безопасность жизни воронежцев, причину вони в городе можно искать годами.