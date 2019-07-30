Сенатор Сергей Лукин: Вовлечение в градостроительную деятельность «депрессивных» площадок отвечает интересам общества

Сенатор Сергей Лукин отметил, что предлагаемые принятым законопроектом новации направлены на выполнение поручений Президента России по итогам нескольких заседаний Госсовета.

Изменения, вносимые в Градостроительный кодекс, носят комплексный характер и затрагивают различные аспекты. Уточняются правила землепользования и застройки, порядок внесения изменений в документацию по планировке территории, требования к проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Также новым законом детально регламентируются процессы комплексного и устойчивого развития территорий.

По словам Сергея Лукина, одно из важных и ожидаемых строительным сообществом нововведений касается возможности объединения участков разного уровня собственности. Существовавшие ранее ограничения сняты. Теперь в границы территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей, для размещения объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры могут быть включены участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. При этом они должны быть смежными по отношению к одному или нескольким земельных участков правообладателей, а также свободными от обременения правами третьих лиц. Процедура объединения будет происходить по согласованию с органами исполнительной власти, уполномоченными на предоставление находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков. Порядок согласования устанавливается Правительством России. Также законом определены случаи, в которых такое согласование не требуется.

Уточняется и процедура получения градостроительного плана земельного участка. После вступления закона в силу не только правообладатель земельного участка, но и иное лицо вправе будет обратиться с соответствующим заявлением в местные органы.

Необходимо отметить, что накануне принятия законопроект обсуждался на заседании Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Сенатор от Воронежской области Сергей Лукин поднял вопрос, неоднократно обсуждавшийся со строительным сообществом региона: необходимость внесения в законодательство нормы об изъятии земель в государственных и муниципальных нуждах.

Парламентарий пояснил, что поправки в Градостроительный кодекс не коснулись наболевшего вопроса сноса гаражей, сараев и хозяйственных построек, расположенных на территориях, застроенных ветхим и аварийным жильем и подлежащих развитию.

В настоящее время жилые помещения в аварийных многоквартирных домах изымаются для муниципальных нужд путем выкупа, сумма которого складывается из рыночной цены жилого помещения и убытков гражданина, связанных с изъятием, или же собственнику квартиры по его желанию может быть предоставлено другое благоустроенное жилье.

При этом все другие объекты недвижимости, расположенные в границах территорий, подлежащих развитию, в том числе различные постройки хозяйственного назначения, застройщик вынужден выкупать, согласовывая цену и заключая договор с каждым собственником индивидуально. Данные отношения никак не урегулированы законом. Таким образом, инвестор несет риски, связанные с отказом собственников продать свои объекты. Кроме того, владельцы недвижимости зачастую требуют выкупа имущества по ценам, значительно превышающим рыночные.

В результате освоение депрессивных территорий затягивается на годы.

- Редевелопмент застроенных территорий жизненно необходим для развития российских городов. Однако закон в данном случае не предусматривает возможности принудительного изъятия объектов недвижимости путем выкупа для государственных или муниципальных нужд, как например, при строительстве федеральных трасс. Для решения этой коллизии следует подготовить единый правовой механизм и внести необходимые изменения в действующие нормативно-правовые акты. Соответствующие поправки будут подготовлены и рассмотрены Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в ходе осенней парламентской сессии, - подчеркнул сенатор Сергей Лукин.

Ольга Вороновская