Воронежский фонтан «Чебурашка» могут перенести в парк имени Дурова

В Воронеже пройдут общественные слушания по судьбе скульптуры «Чебурашка и крокодил Гена». До последнего времени она находилась в парке «Орленок». Сейчас там полным ходом идет реконструкция.

29 июля в парке побывал мэр города Вадим Кстенин. В числе прочего (судьба входной группы и центрального фонтана, сроки окончания строительства первой очереди) он обсудил, что делать с бывшим фонтаном, в сердце которого располагалась скульптура, называемая в народе «Чебурашка». Из разговора Вадима Кстенина с чиновниками мэрии и строителями стало понятно, что малый фонтан в обновленном «Орленке», скорее всего не восстановят. Однако скульптуру мультипликационных героев сохранят, но переместят ее на новое место.

- Попрошу в ходе общественных обсуждений проработать возможные размещения и реновацию этой скульптуры. Нужно понять, насколько памятник дорог нашему населению. Предложим на выбор несколько мест установки. Восстановить его как фонтан, в принципе, мы можем в том виде, каким он был много лет назад. Одним из мест его установки может быть парк имени Дурова – нужно будет поставить скульптуру туда в виде фонтана. А также мы предложим несколько мест и послушаем мнения людей, где бы можно было применить эту скульптуру, - отметил мэр.

Также в ходе совещания прозвучала идея установить в парке памятник писателю Гавриилу Троепольскому, автору «Белого Бима Черное ухо». Рассказывают, что в «Орленке» он очень любил гулять со своей собакой. Вадим Кстенин дал разрешение на проведение конкурса на создание памятника нашему земляку:

- С инициативой установки памятника вышли наши культурные деятели. Место хорошее подобрано. Я думаю, что мы реализуем эту инициативу.

Отдельно в парке проработают все въезды, дорожки и размещения узловых элементов с учетом доступности для маломобильных граждан: там, где это требуется, установят пандусы.

Кроме того, мэр поручил проработать полный расчет стоимости эксплуатации парка: сколько будет требоваться электроэнергии, воды, на зимнее и летнее содержание, на эксплуатацию фонтана. К слову, газоны и клумбы оснастят системой автоматического полива. Помимо этого, в «Орленке» посадят 100 деревьев. Сейчас их в парке около 600.

- Дабы мы здесь видели хороший зеленый газон, а не жухлую траву. Без должной эксплуатации даже самое хорошее общественное пространство не может нормально существовать, - подчеркнул мэр.