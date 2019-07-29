Мэр Воронежа Вадим Кстенин о реконструкции "Орленка": "Фонтан и входная группа останутся такими же,как и прежде"

В парке «Орленок» 29 июля градоначальник провел выездное совещание, в котором приняли участие чиновники мэрии и строители. Реконструкция, которая там сейчас идет полным ходом, называется «Новое в старом». В соответствие с этим знаковые элементы из парка не исчезнут, а будут воссоздаваться в привычном виде. В первую очередь это касается входной группы и фонтана.

На данный момент в «Орленке» работает крупная техника - самосвалы подвозят необходимые материалы и отвозят мусор, сняли почти всю плитку, а также демонтировали центральный фонтан. Он полностью рассыпался, поскольку состоял не из долговечных материалов. Однако реставраторы успели аккуратно снять с него необходимые элементы. Позже они их воссоздадут в первоначальном виде.

- Весь верхний пояс этого фонтана был выложен из красного кирпича и оштукатурен. И фактически при толчке экскаватора он весь сам по себе сложился. Долго он все рано бы не просуществовал. Но важно сохранить старое в новом, чтобы все элементы, которые дороги нашим людям, сохранились и после работ. Это входная группа, ряд монументов и скульптур - фонтан с уникальной лепниной. Все это мы будем восстанавливать. Причем не из каких-то китайских аналогов. Мы действительно будем проводить реставрационные работы, применять гипсовые материалы. И фактически фонтан и входная группа останутся такими, какие они были прежде.

На сегодняшний момент работы ведутся по прокладке инженерных сетей, а их тут очень много - это полностью реновация водопроводной, канализационной сетей. Здесь будет совершенно новый общественный туалет с учетом маломобильных групп населения, сеть wi-fi.

Кроме того, отреставрируют братскую могилу, расположенную на территории парка. Также в парке сделают для детей игровую зону, небольшую спортивную площадку, мост для пеших прогулок. Отдельно выделят площадку для выгула собак.

- Аттракционов здесь не будет. А будет очень большая, красивая грамотно сделанная многофункциональная детская площадка и очень хорошая зона спортивного отдыха. Большого традиционного футбольного поля тоже не будет. Оно требует большой вырубки зеленых насаждений. В центре города их и так не хватает. Мы на это не пошли и максимально вписали все элементы без какого-то вреда деревьям. Также будет большой пешеходный мост, под которым появится пространство для вспомогательных помещений и там же будет фудкорт, - рассказал Вадим Кстенин.