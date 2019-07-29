Второй инновационный энергоблок Нововоронежской АЭС-2 вышел на 90% мощности

Таким образом, на новом энергоблоке поколения «3+» началась следующая фаза освоения мощности в ходе опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ).

ОПЭ – это завершающий этап перед сдачей блока в эксплуатацию. Она является частью большого комплекса работ и разделяется на подэтапы.

Освоение номинальной мощности включает в себя испытания на уровнях мощности 40, 50, 75, 90 и 100%.

«У нас за плечами успешное завершение комплекса проверок пускового энергоблока на уровне мощности реактора 75% от номинальной. Мы перешли на следующий этап, перешагнув ещё одну важную черту. Впереди – испытания на 90 и 100% мощности реакторной установки. Затем пройдёт 15-суточное комплексное опробование блока на номинальных параметрах. Оно завершит череду проверок, которые мы проводили при поэтапном повышении мощности реакторной установки», – отметил заместитель главного инженера Нововоронежской АЭС по сооружению новых блоков Владимир Казанский.

После освоения номинальной мощности выполняются гарантийные (сдаточные) испытания энергоблока и комплексное опробование энергоблока, а затем приёмка его в эксплуатацию.

Владимир Русланович подчеркнул, что замечаний к работе пускового энергоблока на уровне мощности реактора 40, 50 и 75% от номинальной не выявлено. Это подтверждает высокое качество монтажных и пусконаладочных работ на новом энергоблоке.

Согласно графику, опробование оборудования и технологических систем энергоблока на мощности 90% от номинальной будет проходить в течение шести суток. За это время специалисты проведут сепарационные испытания парогенераторов, теплогидравлические испытания шахтного объёма и верхнего блока и приводов СУЗ, испытания турбогенератора на нагревание и проч.

С момента энергопуска энергоблок выдал в единую энергосистему более 683,5 млн киловатт-часов электроэнергии, что сопоставимо с годовой выработкой современной ветроэлектростанции. Кроме того, такого количества электроэнергии достаточно, чтобы целый квартал снабжать электричеством 43 высокотехнологичных малых атомных города, подобных Нововоронежу.

Напомним, первое включение энергоблока №2 НВ АЭС-2 в сеть – энергопуск – состоялось 1 мая 2019 года. Разрешение Ростехнадзора на сдачу энергоблока №2 в ОПЭ Нововоронежская АЭС получила 3 июня 2019 г., после чего началось тестирование оборудования в различных режимах.

Сейчас испытания оборудования энергоблока №7 проводятся на уровне мощности 90%. После достижения каждого порога мощности на блоке осуществляются плановые испытания со сбросами нагрузки.

Работы идут в штатном режиме, никаких отклонений от плана нет.

В эксплуатацию новый блок будет сдан в конце 2019 года.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 6 введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 идёт этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru