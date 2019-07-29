2019-07-29T14:29:54+03:00
Общество

Директор Нововоронежской АЭС встретился с ветеранами-маяковцами

В Учебно-тренировочном центре Нововоронежской АЭС прошла встреча директора НВ АЭС Владимира Поварова с ветеранами-маяковцами
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Мероприятие приурочили сразу к двум юбилейным датам – 65-летию атомной энергетики и 55-летию атомной станции.

«Маяковцы являются первопроходцами в атомной энергетике. Десятки маяковцев в разное время приехали работать на Нововоронежскую АЭС и внесли заметный вклад в становление и развитие нашей станции – первой промышленной АЭС в стране», - отметил директор НВ АЭС Владимир Поваров.

Сегодня в Совет ветеранов НВ АЭС входит более 2 638 атомщиков, 13 из которых когда-то начинали свой трудовой путь на химкомбинате «Маяк». Производственное объединение было создано на Урале в конце 40-х годов XX века для получения оружейного плутония в рамках советского «атомного проекта». Именно там был пущен первый в стране и на Евроазиатском континенте уран-графитовый промышленный реактор. Сегодня «Маяк» является одним из крупнейших российских центров по переработке радиоактивных материалов.

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«Атомная энергетика меня настолько увлекла, что я проработал в этой сфере около 55 лет. Мое профессиональное становление началось на «Маяке». Туда я пришел в 1957 году на должность техника по контрольно-измерительным приборам и автоматике и дошел до заместителя начальника смены. Благодарен судьбе за то, что свела меня с уникальными людьми, которые первыми осваивали промышленные атомные реакторы. Полученные на «Маяке» знания и опыт очень пригодились в работе на Нововоронежской АЭС», - рассказал ветеран НВ АЭС Виктор Шевченко.

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Встреча прошла в формате душевной и откровенной беседы. Ветераны-атомщики смогли напрямую задать вопросы директору атомной станции. Владимир Поваров рассказал об одном из главных предстоящих событий текущего года – о сдаче в эксплуатацию второго инновационного энергоблока поколения «3+» Нововоронежской АЭС-2 (энергоблока №7 Нововоронежской АЭС). В ближайшее время он будет выведен на 90% мощности, работы идут с опережением графика. В юбилейный год в Нововоронеже, который называют родиной российских ВВЭР, откроют памятник первому водо-водяному энергетическому реактору. С такой инициативой выступила ветеран НВ АЭС Галина Пасынкова и ее идею поддержали. Кроме того, в городе атомщиков будет проведено масштабное благоустройство набережной водохранилища. Сейчас там идет активное строительство лаборатории внешнего радиационного контроля и скоро начнется сооружение нового спорткомплекса с бассейном и спортзалом, которого очень ждут жители города.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). АЭС расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора АЭС являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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