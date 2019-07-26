Детская площадка своими руками: полезные советы

Пока взрослые трудятся в доме и на огороде, детей нужно чем-нибудь занять. Можно предложить им окучивать картошку и подвязывать помидоры, но навряд ли их это увлечет. Игры на детской площадке - вот что нужно малышам. Купить дачу с площадкой удается нечасто. К счастью, построить ее самим легче, чем кажется.

Главное - безопасность

Детская площадка должна находиться в тени деревьев или на северной стороне участка. Если подходящего места нет, сделайте навес.

Очистите территорию от выпирающих корней, больших камней, засыпьте ямки.

Вечером детская площадка должна быть освещена, поэтому сделайте ее под фонарем или проведите электричество.

Дети непоседливы, приглядывать за ними нужно даже на самой безопасной площадке. Поэтому желательно, чтобы игровая зона была видна из дома, беседки или с террасы - оттуда, где вы проводите больше времени, а еще лучше - из нескольких мест сразу.

Считается, что площадка должна располагаться в 20 метрах от сарая с удобрениями и туалета. Если не удалось купить дачу, которая бы соответствовала этому требованию, организуйте игровую зону как можно дальше от хозпостроек.

Бассейн лучше делать на восточной стороне. Пока дети просыпаются, умываются, завтракают, солнце нагреет воду. После полудня, когда малыши особенно активны, бассейн окажется в тени.

Выбираем покрытие

Песок

Самый экономичный вариант - купить песок. Засыпать им площадку - дело нескольких минут, а радости для детей хоть отбавляй, ведь игровая зона превратится в большую песочницу. Однако песок быстро загрязняется, попадает на одежду, застревает в волосах и со временем разносится по участку.

Газон

На газоне дети могут делать все что угодно: ползать, валяться, бегать, играть в футбол. Выбирайте спортивный газон, состоящий из особой смеси трав. Он не такой красивый, как декоративный, зато устойчивый к вытаптыванию. Под качелями и горками все-таки придется постелить другое, более износостойкое покрытие. За газоном нужно тщательно ухаживать: регулярно поливать и закрывать на зиму мульчей.

Резиновое покрытие

Резиновое покрытие можно увидеть на современных детских и баскетбольных площадках. Это гигиеничный, упругий, износостойкий материал из резиновой крошки. Он легко чистится, ремонтируется, защищает от травм и радует детей яркой расцветкой. Продается плитами или рулонами, укладывается на ровную поверхность. Если на земле есть небольшие ямки, выбирайте более плотное многослойное покрытие.

Модульное пластиковое покрытие

Это прочные, термоустойчивые, простые в уходе пластиковые плиты, которые крепятся друг к другу, образуя ковер. В покрытии есть прорези, через которые вода просачивается в грунт, поэтому играть на такой площадке можно и после дождя. Укладывают плиты на песок, газон или старое покрытие, главное, чтобы поверхность была ровной.

Делаем ограждение

Если вашим детям меньше 5 лет, огородите площадку заборчиком.

Сетка-рабица

Из нее получится высокий и прозрачный забор. Ребенок не сможет его перелезть и всегда будет на виду. Если такое ограждение напоминает вам клетку, выбирайте пластиковую разноцветную рабицу, которую используют в игровых зонах детских центров.

Штакетник

Это пластиковый или деревянный забор с закругленными на концах дощечками. Пластик привлекает низкой ценой, расцветкой и легкой сборкой, но подходит только малышам (дети 5-7 лет легко его перелезут). Деревянный штакетник более надежный и безопасный. Если решите делать его сами, тщательно отшлифуйте и покрасьте доски, чтобы дети не поранились.

Веревочная сетка

Это самое доступное ограждение, напоминающее футбольные ворота. Учтите, что рядом с детской площадкой должны находиться столбы или деревья, к которым будут крепиться канаты сетки. С наступлением морозов ограждение придется снять.

Идеальная детская площадка

Размеры детской площадки зависят от возраста. Малышу до 5 лет хватит пространства размером 4-5 м2, ребенку 6-9 лет понадобится 8-9 м2, от 10 лет - до 12 м2.

Обязательные составляющие площадки - песочница и горка.

Песочница - одно из любимых детских развлечений. Малыши могут часам лепить куличики, дошкольники - возводить замки, ребята 7-10 лет - строить трассы и туннели для машинок. Для бортиков подойдут не только доски, но и пни. Их засаживают на 20 сантиметров в глубину по периметру песочницы. Если у вас пеньки разных размеров, это даже лучше. Сделайте их них лесенку, детям понравится по ней прыгать. Останется только купить песок и следить за его чистотой.

Горка - слишком сложная конструкция, чтобы делать ее самим, проще приобрести готовую. Ориентируйтесь на возраст ребенка: до 5 лет достаточно горки до 1,5 м, от 6 лет - 2,5-3 м. Выбирайте горки с широкими, близко расположенными ступенями. Чтобы дети не подскользнулись, вырежьте из резинового коврика подходящие по размеру прямоугольники и приклейте их к ступеням.

Детская площадка экономкласса

Если вам хочется организовать детскую площадку как можно быстрее, купите домик-палатку, надувной бассейн, стол, скамейку - и временная игровая зона готова. Все это продается в спортивных и хозяйственных магазинах и на сайте Камелот в разделах «Детские товары» и «Отдых, увлечения, спорт».