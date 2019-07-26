Мальчик, избитый под Воронежем бывшим полицейским, попал в больницу

12-летний Данила Верютин, пострадавший от рук бывшего сотрудника полиции, на третий день после избиения попал в больницу.

- Все это время сын жаловался на головные боли, боль в шее, а в четверг утром, встав с постели, едва не потерял сознание, - рассказала Алла Верютина, мама пятиклассника. – После этого мы обратились к врачу и нас госпитализировали.

КОШМАР В ПЕРЕУЛКЕ ВОРОНЕЖСКОМ

Напомним, дикий случай произошел 22 июля в поселке Александровка Новоусманского района. Подростки играли в войну в переулке Воронежском, стреляя из пистолетов. Попятившись назад, Данила случайно столкнулся с пятилетним мальчиком, который ехал по тротуару на самокате. Оба ребенка повалились на асфальт, а Данила перелетел через самокат.

На том инцидент мог бы быть исчерпан, но через какое-то время на улице появился дедушка пятилетнего мальчика. Мужчина без лишних предисловий набросился на «обидчика» внука с кулаками. Оплеухи сыпались по щекам, шее и голове пятиклассника.

- Все это происходило на глазах у других детей, - говорит Алла. – Свидетелем избиения стал и мужчина, проживающий в доме напротив: многодетный отец в окно присматривал за своими ребятами. Мужчина попробовал остановить нападавшего окриком, но тот никак не реагировал.

Данила упал на асфальт, а бывший полицейский продолжал наносить удары. Сосед выскочил на улицу и принялся оттаскивать драчуна. Только тогда, словно опомнившись, он поспешил домой.

«ДАЖЕ НЕ ИЗВИНИЛСЯ»

- Сын позвонил мне и сказал: «Меня избили», - вспоминает Алла Верютина. – Я тут же прибежала, мы живем на соседней улице. Обидчика Данилы я не застала.

По словам мамы подростка, раньше она даже не была знакома с мужчиной. Наведя справки у соседей, выяснила, что раньше он работал в правоохранительных органах, а сейчас на пенсии.

- Тогда я попыталась сына выяснить у обидчика, что произошло и почему он избил моего ребенка, но на мой стук, калитку не открыли. И до сих пор драчун даже не делал попыток извиниться или как-то уладить конфликт, - говорит Алла.

Кстати, по словам жителей села, бывший полицейский известен на улице своим конфликтным поведением. Например, он перегородил бетонными блоками территорию общего пользования на улице, чтобы не ездили машины. И все обращения в местную администрацию с просьбами принять меры к соседу остались без внимания.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВОДЯТ ПРОВЕРКУ

Вот и теперь Алла Верютина боится, что дело могут спустить на тормозах, благодаря связям бывшего полицейского.

- В тот же день я написала заявление в полицию, к нам приезжал инспектор по делам несовершеннолетних. Потом я узнала, что и отец того ребенка тоже обратился в полицию с жалобой на то, что мой сын угрожал его пятилетнему малышу.

В полиции «Комсомолке» подтвердили, что начали проверку по факту избиения и назначили судебно-медицинские экспертизы. Их результаты будут известны через 10 дней.

С 24 июля Данила Верютин лежит в больнице. Из-за травмы обострились прошлые проблемы с позвоночником. Прошлой зимой мальчик поскользнулся на льду и, упав, повредил позвоночник. Из-за этого ему даже пришлось перевестись из Кадетского корпуса в обычную школу. Врачи пока не дают никаких прогнозов насчет его здоровья.