Байкеры из Зеленогорска нашли в Нововоронеже одиннадцатый стул

Пробег организован мотоклубом «Barghest MC» города Зеленогорска и Красноярской региональной молодежной общественной организацией «Траектория жизни» при поддержке Общественного совета Госкорпорации «Росатом».

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Пробег проходит по мотивам бессмертного романа И.Ильфа и Е.Петрова. В двенадцать городов присутствия объектов атомной отрасли заранее были разосланы стулья, изготовленные на заказ по эскизам организаторов проекта. Задача участников – в каждом городе пройти квест и отыскать стул.

Мотопробег «В поисках 12 стульев» призван объединить атомные города и показать молодежи, что чтение не менее модно, чем байкерское движение.

«Наша миссия – не просто найти стулья, а познакомиться с атомными городами, пообщаться с детьми и рассказать им о пользе чтения. Мы показываем, что читать модно, полезно и интересно. Конечно, мы можем просто путешествовать из точки «А» в точку «Б», но мы решили «ехать с идеологией». Безусловно, мы получаем огромное удовольствие именно от дороги, но хочется ещё и приносить пользу людям, с которыми встречаемся», – говорит участница мотопробега, заместитель директора библиотеки, советник главы города Зеленогорск Полина «Птаха» Балякина.

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1 июля колонна из 11 мотоциклов выехала из Зеленогорска. За 25 дней пути байкеры посетили Железногорск, Северск, Трехгорный, Озёрск, Снежинск, Новоуральск, Глазов, Димитровград, Волгодонск. Нововоронеж стал одиннадцатым атомградом. На этот момент байкеры проехали более 10 тысяч километров. По техническим причинам до Нововоронежа смогли добраться только 7 человек.

В каждом атомном городе «Остап Бендер», «Киса Воробьянинов» и их друзья-байкеры первым делом отправлялись в библиотеку. Сотрудники библиотек заранее готовили для путешественников квест, решив который, можно найти стул с сокровищем.

Нововоронежские библиотекари удивили участников пробега необычным заданием. Чтобы найти подсказку, им пришлось читать стихи, спрятанные в книгах на выставке, посвященной творчеству Ильфа и Петрова. Стихи на байкерскую тематику сочиняли всем коллективом библиотеки. Прежде чем найти подсказку, гости прочитали больше десяти произведений. В итоге они догадались: стул спрятан на одной из трибун городского стадиона «Старт».

Среди сокровищ, найденных в стуле, был значок с изображением инновационного энергоблока поколения «3+», который путешественники прикрепили на специальный флаг. На нём изображен весь маршрут следования. Именно этот флаг со значками всех городов и автографами их жителей станет одним из ключевых экспонатов передвижной выставки, которую участники проекта создадут, вернувшись в Зеленогорск. Кроме того, они планируют смонтировать большой фильм о мотопробеге, который будут показывать в кинотеатрах Зеленогорска.

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Из Нововоронежа колонна байкеров отправилась в город Заречный Пензенской области. Это финальная точка маршрута. До дома им предстоит преодолеть ещё более 5 тысяч километров.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС