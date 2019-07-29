График отключений горячей воды в Воронеже в августе 2019 года
На сайтах мэрии и «Квадры» опубликовали график отключений горячей воды в августе.
В городской администрации сообщили о локальных отключениях в связи с необходимостью ремонта. В «Квадре» же будут проводить опрессовки теплотрасс (то бишь, пускать под большим давлением воду и смотреть, как сети его выдерживают). Судя по списку, эта процедура ну очень важная. Во всяком случае затронет она больше тысячи домов.
Мы по традиции публикуем сводную таблицу отключений:
Коминтерновский район:
С 1 по 14 августа
Пер. Здоровья, 88а; ул. Транспортная, 65а
С 5 по 9 августа
ул. Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8; Л.Рябцевой, 28, 28а, 28б, 50; проспект Труда, 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8в, 72, 74, 151, 155, 157, 159; ул. 9 Января, 87, 110; Карпинского, 1, 2, 3, 4, 5; Геращенко, 1, 3, 4; Загородная, 7, 7а, 15; Керамическая, 31, 33, 42; Подклетенская, 19, 21; пер. Политехнический, 1, 2, 3, 10; Автогенный, 9, 11а, 21; ул. Багрицкого, 1; Машиностроителей, 13/1, 45; Электросигнальная, 4; Красных зорь, 38; Солнечная, 10, 23, 27; проезд Ясный, 4; Московский пр., 28, 30; ул. 45 Стр. Дивизии, 226, 226а, 226в, 226д, 247/1, 247/2, 247/3, 247г, 247е, 247и, 251а, 251д, 253, 259/1, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9, 259/10, 259/11, 259/12, 263, 265, 265а, 267, 269, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285; ул. 9 Января, 211, 213, 217, 231е, 231д, 233а, 233б, 233в, 233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 233/27, 233/28, 233/32, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/б,262/3, 264, 264а, 266, 270, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302; Беговая, 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/1, 219/2, 219/3, 223в, 223/1, 223/2, 223/4, 225, 225а, 225в; Антонова-Овсеенко, 1, 1в, 7л, 9, 11, 13; пер. Рамонский, 2; Аннинский, 1а;
С 6 по 19 августа
ул. Советская, 53; ул. Транспортная, 79, 81, 83; ул. Брянская, 15, 17, 19, 21, 23 , 25
С 7 по 13 августа
ул. 60-й Армии, 28, 35, 37; Владимира Невского, 25/7, 25/8, 27, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 38/2, 38/3, 38в, 38г, 38д, 38е, 39б, 39д, 47, 48, 48е, 48г, 49, 51, 53, 55а, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85а, 85Б; Мордасовой, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13, 15; Московский проспект, 117а, 117б, 117в, 119, 123, 125, 127, 131а, 131б, 131в, 133, 137, 141; Шукшина, 13, 15, 17, 25, 29, 31; Маршала Жукова, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Бульвар Победы, 2, 4, 6; Антонова-Овсеенко, 33
С 12 по 16 августа
ул. Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; ул. 45 Стрелковой дивизии, 104, 106, 108, 125, 127; пер. Ученический, 1; пер. Славы, 1а, 3а, 5; Ботанический, 47а; ул. Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5; Московский проспект, 44а; ул. Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71.
Советский район
С 29 июля по 2 августа
ул. Героев Сибиряков, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13,14, 15, 15а, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105; Олеко Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21; пр. Патриотов, 1 ,2, 2а, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; ул. Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23; Южно-Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26; Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а; Кривошеина, 60, 62, 66, 68, 70, 72; Домостроителей, 2, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 12, 14, 14а, 20, 75, 77, 79; Маршака, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30; Пешестрелецкая, 58/1, 58/2, 58/3, 64, 66, 79а, 83, 91, 98, 100, 100а, 111, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165; Юлюса Янониса, 1, 2, 3, 5, 6а, 7, 9, 9а, 10/2, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а ,18, 22, 24; Дорожная, 1, 7а; Ворошилова, 38а, 48а, 50; Бульвар Пионеров, 9, 10в, 15, 17, 17б, 19а; ул. Космонавтов, 22а
С 1 по 14 августа
ул. Машиностроителей, 82Б
С 5 по 9 августа
ул. Краснозвездная, 2, 4, 6, 8, 10,10а, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42; Шендрикова, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15; Южно-Моравская, 9, 11, 13, 15, 15а,15б, 17, 19, 19а, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/1, 70, 72, 74; Генерала Перхоровича, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Л. Шевцовой, 1, 3, 5, 5/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 25, 27, 29; Путиловская, 2/1, 2а, 7, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17; Олеко Дундича, 23, 25;проспект Патриотов, 4а, 31, 31/1, 31/2, 40, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 57, 59, 61; Космонавта Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8б, 10, 11, 12, 13, 14, 16; пер. Земнухова, 18а, 20а; Бульвар Фестивальный, 1а, 7а, 11а, 15а, 19а, 23а, 25а; ул. Антокольского, 2, 4, 6, 8, 10; Магнитогорская, 57, 58в
С 12 по 16 августа
ул. Теплоэнергетиков, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15в; Курчатова, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 28а, 32а, 36, 36а, 36б, 36в, 36г, 36д, 36е, 36и, 36л; Междуреченская, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1и, 13; Острогожская, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168/у, 168/р
С 15 по 28 августа
ул. 9 Января, 131, 133
Левобережный район
С 5 по 9 августа
Ленинский пр., 3/2, 7/2, 7/3, 7/4, 10а, 11, 16/2, 21, 25/1, 32, 34, 39, 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77, 96а, 96б, 100б, 105/2, 117, 117а; Наб. Авиастроителей, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44; ул. Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8; пер. Ольховый, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б, 11, 13; Парашютистов, 4, 10; Гвардейский, 2, 4; ул. Мопра, 2а, 8б, 12а, 12б, 15, 15/1, 18б; 19/1, 75; Нижняя, 73; Ленинградская, 26а, 55а, 68, 82в 104, 108, 110, 114, 116а, 116б, 134, 136а, 136б; Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 56а, 70, 72, 74, 102, 137; Спорт. Набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23б; Ст. Большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96; Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132, 150; Порт - Артурская, 19, 21; Брусилова, 3в; Героев Стратосферы, 1; 9а; Кулибина, 13а; Меркулова, 1, 2, 4, 5; Р.Беляевой, 2, 4, 6; Циолковского, 19; П.Осипенко, 19, 24; пер. Ольховый, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9а, 9Б; Волгоградская, 3, 5, 7, 33; Обручева, 16; Ржевская, 9, 9а
С 12 по 16 августа
ул. Менделеева, 4а, 25; Цимлянская, 1, 8; пер. Цимлянский, 8а; ул. Волго-Донская, 13, 16, 32; Костромская, 12, 13; Ростовская, 34, 50/3, 53, 53а, 58/1, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/8, 58/10, 58/12, 58/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86, 100, 100б; Новосибирская, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 36, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61д, 66; Танеева, 6, 8, 9, 10, 12; Ярославская, 20, 21, 23, 24, 28; Саврасова, 2; Лихачева, 21, 25; Корейская, 6, 6а; Чебышева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10а, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24; Корольковой, 10/2, 10/5, 20; Иркутская, 15а; Писарева, 1а, 3а, 11а, 13а, 17а, 17б, 17в, 19а; Циолковского, 31, 129, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4; Баррикадная, 19, 26, 28, 29а, 30, 35, 37, 41; Туполева, 13, 15а, 15б, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31б, 38; Айвазовского 2а.
Железнодорожный район
С 24 июля по 6 августа
ул. Федора Тютчева, 93/5, 95, 95а, 95е, 95и, 95л, 97, 99, 99а, 103; Сельская, 2/1; 2/2, 2ф
Со 2 по 15 августа
ул. Артамонова, 12, 12а, 34Б, 38Б; Богдана Хмельницкого, 26а; пер. Богдана Хмельницкого, 7
С 5 по 9 августа
ул. Димитрова, 27, 75, 79; Ленинский пр., 124а, 124б, 126, 130, 132; Набережная, 1а; ул. Минская, 1, 1а, 2в, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35; Остужева, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50; Ленинский проспект, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 144а, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155/1, 155/2 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 181,185, 187, 189, 193, 195, 203, 205, 213, 215; ул. Переверткина, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 1/10, 1/11, 2, 4, 6, 8, 10а,11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48/1, 48/2, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60; ул. 25 Января, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12,14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72; Комсомольская, 27а; Серафимовича, 41а; Старых Большевиков, 2, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 44а; Суворова, 65; Гаршина, 6, 10, 16, 21; Зои Космодемьянской, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 27а
С 12 по 16 августа
ул. Маршала Одинцова, 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 23, 25, 27; Ленинский проспект, 223, 227; ул. Архитектора Троицкого, 3, 5, 8; Богдана Хмельницкого, 19а, 20/1, 30а, 50б, 54б, 64, 66, 68; Артамонова, 2а, 6а, 7, 8а, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38в, 40, 42; Суворова, 116, 116а.
Ленинский район
С 30 июля по 12 августа
ул. Моисеева, 75
С 13 по 26 августа
ул. Челюскинцев, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101в, 136а; 20 лет Октября, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91; Гродненская, 2; Ворошилова, 1в, 1г, 1д, 1/3, 1/4; Краснознаменная, 10, 12, 15; Платонова, 7; Свободы, 10, 31; Кольцовская, 70; Куцыгина, 6, 21, 27; Красноармейская, 17, 27, 60; Станкевича, 38, 40; Кирова, 8, 10, 22, 24; Пушкинская, 41, 45; Плехановская, 8.
Центральный район
С 6 по 19 августа
ул. Кольцовская, 8
С 13 по 26 августа
ул. Ф.Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е; Комиссаржевской, 15; К.Маркса, 45а, 74, 76, 98; 25-го Октября, 15, 31, 41а; Никитинская, 7, 16а; Студенческая, 34.
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