2019-07-26T13:45:40+03:00
Общество

В Воронежской области открылся необычный детский лагерь для укрепления семьи

Ребята познают родной край и участвуют в квестах вместе с родителями
Олег ИВАНОВ
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Чем старше становится сын или дочь, тем сложнее родителям находить с ними точки соприкосновения. От того и растет важность совместного времяпровождения. 24 июля в уединенном уголке Новохоперского района открылся детский лагерь «Семейный». Здесь на протяжении пяти дней ребята от 10 до 18 лет вместе с родителями будут соревноваться, узнавать что-то новое и главное - укреплять семейные отношения!

Необычный формат поддержало Представительство Уральской горно-металлургической компании (УГМК) в Новохопёрске и подарило ребятам музыкальное оборудование: профессиональный микрофон, микшерный пульт и колонку мощностью 1000 ватт. Похоже, теперь танцы и песни станут неотъемлемой частью уютных вечеров в этом детском лагере. Ну а чтобы оставалось время и на интеллектуальные семейные вечера, компания добавила к подарку и настольные игры.

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Участников становится все больше

В Центре дополнительного образования детей Новохоперского района подобные летние мероприятия проводят с 1999 года. За это время успели опробовать различные форматы: например, для ребят устраивали спортивно-патриотический лагерь, а в прошлом году – археолого-краеведческий.

Видимо, изучение далекого прошлого по различным артефактам, спрятанным под толщей земли, настолько привлекло ребят, что возникла проблема – в прошлом году лагерь просто не смог принять всех желающих. Поступило 35 заявок! Найти для всех палатки казалось просто невозможно. Однако Андрей Свиридов, полномочный представитель УГМК в Новохоперске, помог закупить четырехместные палатки и даже большой белый шатер для администрации. В итоге в лагере смогли разместиться все желающие. В этом году и вовсе удалось принять уже 45 детей.

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- В этот раз наша программа направлена на то, чтобы укрепить семейные узы через краеведческое направление. Здесь дети находятся с родителями, общаются со сверстниками, проходят испытания и главное - изучают историю своего края. То есть мы пытаемся вместе узнать, что происходило вокруг нас и объединить семьи, - отмечает Ольга Паршина, директор Новохоперского Центра дополнительного образования. - Мы очень благодарны УГМК за подарки. Детям, которые занимаются в нашем Центре и проявляют интерес к техническому творчеству, к истории, краеведению, археологии, такая поддержка очень важна и нужна. Благодаря регулярной помощи Представительства мы можем разнообразить досуг ребят.

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К слову, каждый день мальчишек и девчонок ожидает необычный квест – раскрытие тайн, связанных с историей Новохоперского района. Родители с удовольствием приезжают в лагерь, чтобы помочь решить самые трудные загадки, но уже к вечеру ребята остаются только под надзором воспитателей. Так что у детей будет время и порезвиться самостоятельно на дискотеке!

Детям должно быть интересно познавать мир

- Уже несколько лет мы сотрудничаем со школами и различными образовательными учреждениями района. Один из наших партнеров - Центр дополнительного образования детей. Например, развиваем программу, связанную с робототехникой. Перед Новым годом мы подарили Центру оборудование, в том числе 3D-принтеры и различные конструкторы, - подчеркнул Андрей Свиридов. - Недавно нам рассказали о краеведческом семейном лагере. Для ребят, их родителей это не просто форма отдыха, но и возможность развиваться, укрепить свою семью. Здесь они могут научиться общаться с природой и понимать, какой красивый у нас край. Но чтобы детям было интересно, нужно хорошо организовать их досуг. Для этого и было куплено музыкальное оборудование. У нас социально ответственная компания. Мы помогаем развивать нашу территорию. А для этого должны развиваться дети, ведь они - это наше будущее.

Еще один подарок для мальчишек и девчонок – игровые наборы с шахматами, шашками и нардами. Тут же у ребят загорелись глаза: кто кого обыграет – родители детей или наоборот? Чтобы проверить это, было решено провести турнир.

- Моей дочери 12 лет. Аня уже в третий раз приезжает в этот палаточный лагерь. Весь год ждала этого момента. Здесь она получает новый опыт - песни, игры, квесты, новые знакомства - это так интересно и задорно, - делится эмоциями мама Екатерина Гребанева. -Я как родитель всегда переживаю за своего ребенка. Накормлена ли она? Заботятся ли о ней? Тут же мы можем сами прочувствовать на себе всю атмосферу и посмотреть, как чувствует себя ребенок. Думаю, в нашей взрослой жизни немного не хватает детского беззаботного времени, когда можно вырваться из домашних дел и насладиться природой и лагерной атмосферой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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