Депутат Госдумы Сергей Гаврилов вошел в тройку самых эффективных депутатов 2019 года

Поддержка НКО и гражданство жителям Донбасса

Рейтинг составлен по результатам исследований, проходивших с января по июль нынешнего года. Учитывались четыре критерия: результаты народного голосования, индекс законотворческой активности, индекс медийности и уровень экспертной оценки работы депутата в регионе.

В медиа-среде Сергей Гаврилов сейчас самый упоминаемый депутат Госдумы в связи с нападением радикалов на парламентариев в Грузии. Как пояснил депутат после возвращения в Россию, «приезд российских парламентариев стал лишь предлогом для начала столкновений и осуществления переворота власти в Грузии, так как в день штурма к парламенту единовременно были выведены 10 тысяч человек с заранее заготовленными плакатами».

Высокая оценка деятельности депутата от КПРФ Сергея Гаврилова на медийном, парламентском и президентском уровнях закономерна. Напомним: возглавляемый им комитет подготовил законопроект, благодаря которому в 2019 г. активизировалась деятельность НКО. Закон предоставил широкие возможности для вовлечения активных граждан в общественную жизнь. Особенно это актуально для молодежи без жизненного опыта, которая часто становится жертвой манипуляций, деструктивных в отношении власти и самого государства.

«Становление гражданского общества связано с укреплением патриотизма, заботой о «детях войны», развитием общественных организаций. Мы предоставили социально активным людям возможность влиять на процессы, происходящие в жизни государства и общества. Необходимо продолжать также интеграцию молодых в общественные процессы, направлять их энергию в правильное русло», - говорит Сергей Гаврилов.

В Комитете по развитию гражданского общества проделана большая работа над упрощенным предоставлением украинским гражданам российского гражданства, результатом которой стала законодательная база для двух указов Президента РФ. Их с нетерпением ждали многие жители ДНР и ЛНР. Законопроекты предусматривают упрощённое принятие гражданства, восстановление института политического беженства, предстоящее в ближайшее время упрощённое предоставление вида на жительство и отмену всяких барьеров в отношении наших соотечественников.

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Как председатель профильного комитета Сергей Гаврилов провел ряд международных встреч, направленных на сохранение единства православия. Трудно переоценить важность переговоров российских парламентариев в Дамаске с Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X. По итогам этой встречи предстоятель Антиохийской церкви прибыл в Москву и поддержал российскую позицию о недопустимости раскола православия. Необходимо сделать все, чтобы сохранить единство православного мира, защитить права человека, в том числе право на вероисповедание, убежден парламентарий.

Решение проблем региона

Депутат Сергей Гаврилов представляет в Государственной Думе интересы жителей Воронежской и Белгородской областей. Парламентарий отслеживает ситуацию в регионах, при необходимости оперативно вмешивается в проблемные вопросы, способствуя их решению.

Весной Сергей Гаврилов совместно с генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным, губернатором Воронежской области Александром Гусевым посетил ПАО «ВАСО», Воронежский мехзавод, КБХА, АО «Турбонасос», а также ЗАО «Орбита». Среди прочих был поставлен вопрос об увеличении финансирования и выделении средств из бюджета для технического перевооружения стенда №62 КБХА. Необходимо сохранять и приумножать компетенции воронежского авиа- и двигателестроения, убежден Сергей Гаврилов. В конце мая в Госдуму поступил законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Согласно этому закону, взнос в уставный капитал КБХА составит 149,4 млн. рублей.

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Давнее плодотворное сотрудничество связывает депутата и с Воронежским авиазаводом. При его непосредственном участии на ВАСО проводятся спортивные состязания, культурные мероприятия и конкурсы профессионального мастерства. В апреле по инициативе Сергея Гаврилова группа студентов Политехнического колледжа посетила заводской музей и его цеха. Ребята ознакомились с героической историей ВАСО, внесшего немалый вклад в Великую Победу советского народа над фашистской Германией. Кстати, при поддержке депутата состоялась экскурсия школьников небольшого села Каменно-Верховка, посетивших музейный ансамбль Прохоровки.

Любовь к Родине, гордость за нашу страну и ее историю, почитание подвига предков нужно воспитывать сызмальства, убежден депутат Госдумы. Как и привычку к здоровому образу жизни. Недавно при поддержке депутата в Нововоронеже прошли сборы для детских хоккейных команд городов-спутников РФ.

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Патриотическое воспитание молодежи, поддержка ветеранов и многодетных семей остаются приоритетами в работе Сергея Гаврилова. Благодаря его вмешательству удалось пресечь возмутительную ситуацию, когда взрослая дочь в месте с мужем выживали старушку-мать, ветерана труда, инвалида из ее собственного дома в одном из сел Каширского района. А недавно при ходатайстве депутата удалось решить проблемный вопрос многодетной семьи Марии Литвиненко - матери 24 детей! - из Малышево. Сегодня решение о выделении жилищных субсидий этой семье правительством области принято, и многодетная мать уже подыскивает дом для приемных детей.

Это свежие примеры защиты прав жителей региона. Напомним: Сергей Гаврилов вместе с фракцией КПРФ проголосовал против повышения пенсионного возраста, этой «людоедской», по меткому выражению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, пенсионной реформы.

В Воронеже по адресу ул. Плехановская 53/204 (тел. 89518772967), в тесном сотрудничестве с Воронежским обкомом КПРФ, воронежскими комсомольцами продолжает работу приемная депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, которая аккумулирует проблемы жителей региона и работает над их решением.