Большую Воронежскую экотропу проверяют на безопасность

В ближайшее время на Большой Воронежской экологической тропе завершится комплексное экологическое обследование. Об этом доложил руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Алексей Карякин 24 июля в ходе встречи главы региона Александра Гусева с директором АНО «Экологический центр «Большая Воронежская экологическая тропа» Алексеем Саниевым.

В настоящее время определены протяженность маршрута, требующего проведения уходных работ, и общая площадь необходимого для функционирования экотропы маршрутного коридора. Они составляют 9,6 км и 96 га соответственно. Чтобы обеспечить безопасность туристов, департамент природных ресурсов и экологии области заключил государственные контракты на проведение лесопатологического и комплексного экологического обследования территории. Также была проведена маршрутная съемка. Это позволило вынести экотропу на карту, а на местности нанести соответствующую международным стандартам цветную маркировку.

Также в этом году при поддержке департамента природных ресурсов и экологии удалось организовать волонтерский лагерь. Его участники расчистили и восстановили родник. Ранее департамент оборудовал отдельные заболоченные участки мостиками и настилами, установил на тропе информационно-навигационные знаки.

Кроме того, Алексей Саниев поделился с губернатором планами по внесению воронежской экотропы в мировую систему маршрутов и созданию соответствующего сайта на русском и английском языках.