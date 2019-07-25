Как в Воронеже помогают вернуться к жизни пострадавшим на производстве

В 2015 году слесарь Сергей Нетесов получил тяжелую травму на производстве – ему ампутировали часть ноги. У отца двух маленьких детей тогда в голове был лишь один вопрос: «Что делать?»

Сергей сам признается, что был в отчаянии. Однако в региональном отделении Фонда социального страхования РФ (ФСС) помогли мужчине пройти реабилитацию как в физическом плане, так и в психологическим. Ему приобрели протез и даже компенсировали расходы на новый автомобиль.

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- Три года я уже не беру костыли в руки, - рассказывает Сергей Нетесов. – Я буквально зажил новой жизнью.

Всего же прошлом году курс реабилитации прошли 67 воронежцев, получивших травмы во время работы. 60 из них вернулись к труду. Чтобы рассказать, как проходит трудовая реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве и о передовых подходах в профилактике производственного травматизма, воронежское отделение Фонда социального страхования РФ при поддержке «Комсомольской правды» провело круглый стол.

Происшествий становится меньше

В последние годы число ЧП на производствах снижается: если в 2016 году был зафиксирован 81 тяжелый и 36 смертельных случаев, то в первом полугодии 2019-го - 24 и 5 соответственно. Это подтвердили и Юрий Черных, заместитель начальника отдела надзора за соблюдением законодательства об охране труда Государственной инспекции труда в Воронежской области, и Владимир Байков, начальник отдела государственной политики регионального департамента труда и занятости населения.

Любовь Рыбальченко, консультант-руководитель группы по реабилитации отдела страхования профессиональных рисков ГУ-Воронежского РО Фонда социального страхования РФ подчеркнула, что главное - как можно быстрее установить контакт с пострадавшим. Человеку нужно пройти три этапа восстановления – стационарный, амбулаторный и реабилитационный. В этом процессе его обязательно будет сопровождать реабилитационный менеджер.

Кроме того, воронежский реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста, как рассказала Ольга Протасова, заведующая отделением психологической реабилитации, помогает людям вернуться в жизнь не только в бытовом плане, но и в профессиональном. Пострадавшему человеку могут помочь выучиться на новую специальность. К слову, Сергей Нетесов, о котором мы уже рассказывали, сейчас занимается документооборотом в одном из городских МФЦ.

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- Если человек утратил здоровье в результате производственной травмы и потерял профессиональную трудоспособность, то он получает единовременную и ежемесячные страховые выплаты с последующей индексацией. Объем ежемесячной выплаты зависит от степени утраты трудоспособности, устанавливаемой учреждением медико-социальной экспертизы, а также размера заработка на момент травмы, - рассказал Юрий Остапенко, управляющий ГУ-Воронежским РО Фонда социального страхования РФ. – Даже если человек продолжит трудиться, его заработная плата никак не повлияет на ежемесячные страховые выплаты.

Важна профилактика

В 2019 году за финансовым обеспечением предупредительных мер (ФОПМ) обратились уже 372 работодателя. Им было выделено 79 млн рублей. Так, начальники отделов охраны труда компаний «Россети Центр Воронежэнерго», «Воронежстальмост» и «РВК-Воронеж» рассказали, что закупают средства индивидуальной защиты или, например, проводят обязательные медосмотры.

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- С 2001 года Фонд социального страхования финансирует мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на производстве. В прошлом году мы выделили 106 миллионов рублей. В этом – уже 160 миллионов, - рассказал Юрий Остапенко, управляющий ГУ-Воронежским РО Фонда социального страхования РФ.

Кстати с 2019 года работодатели могут воспользоваться новой возможностью - использовать средства Фонда на санаторно-курортное лечение сотрудников предпенсионного возраста. В этом случае объем финансирования будет увеличен с 20 до 30%. Владимир Соболев, генеральный директор санатория имени Горького отметил, что важно не только уделять внимание человеку, проходящему реабилитацию, но и давать возможность сотрудникам просто «перезагрузиться» - тогда и вероятность несчастного случая с их участием заметно снизится.

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Важно помнить, что работодатели могут обратиться за финансовым обеспечением предупредительных мер до 1 августа этого года. Подать документы можно в электронном виде через единый портал госуслуг.

Автор: Артем АРТАМОНОВ