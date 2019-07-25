В Воронеже 1 сентября откроется садик по проекту, победившему на архитектурном конкурсе

24 июля мэр побывал на стройплощадке детсада в жилом комплексе «Ботанический сад».

ПОЛОСКАЯ КРЫША И ПОДОГРЕВАЕМЫЙ ВОДОСТОК

По словам руководителя управления строительной политики Владимира Пешкова, такой проект реализуется в Воронеже впервые: он был представлен фирмой «Жилпроект» на архитектурном форуме «Зодчество VRN-2018» и стал победителем в номинации «Лучшее общественное здание».

Одним из отличий постройки является плоская кровля. Это существенно уменьшает возможность протечки осенью и зимой. Особым образом спланирована и рекреационная зона.

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Мэр Вадим Кстенин заострил внимание на устройстве системы водоотведения здания и необходимости подогрева водосточных воронок. Генеральный директор подрядной организации Алексей Гамов рассказал, что плоская кровля уже полностью смонтирована из гидроизоляционных материалов с внутренним подогреваемым водостоком – в соответствии с проектом.

– Каждый день, в том числе и в выходные, на объекте работают до 100 человек, поэтому строительство мы планируем завершить раньше определенного муниципальным контрактом срока, уже к 10 августа, – отметил Алексей Гамов.

Заместитель руководителя управления образования и молодежной политики Ольга Бакуменко отчиталась о закупке оборудования, мягкого и спортивного инвентаря. На эти цели выделены более 35 млн. рублей. Вадим Кстенин поручил профильному структурному подразделению оперативно начать лицензирование садика, чтобы он уже к 1 сентября смог принять детей.

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Также мэр внимательно осмотрел внутреннее устройство здания – группы с раздевалками, туалетными и буфетными помещениями, музыкальный и физкультурный залы.

– Мощность учреждения – 310 мест. Уже сейчас оно полностью укомплектовано, завершается формирование педагогического коллектива. Будут организованы четыре ясельные группы. Особенность сада заключается в том, что здесь будут достаточно большие свободные пространства – холлы, где воспитатели смогут проводить совместные занятия для ребят разных возрастов, – рассказала заведующая детским садом общеразвивающего вида № 24 Елена Колтакова.

В ходе осмотра групповых помещений Вадим Кстенин указал подрядчику на недочеты – трубы теплоснабжения были закреплены некачественно. Генеральный директор ООО «РСУ-55» Алексей Гамов заверил мэра, что в ближайшее время все будет отлажено и устранено, после чего специалисты технадзора еще раз все проверят.

– Теплоснабжение будет организовано посредством построенной на территории сада котельной мощностью 0,9МВт, – добавил подрядчик.

Вадим Кстенин поручил руководителям структурных подразделений мэрии, которые принимали участие в осмотре объекта, своевременно подготовить теплоисточник и все имеющиеся коммуникации к отопительному сезону и подаче горячего водоснабжения.

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Особое внимание глава Воронежа уделил и благоустройству прилегающей территории, где в настоящий момент ведется мощение игровых площадок специальным покрытием, установка малых архитектурных форм. В дальнейшем запланировано строительство ограждения, монтаж наружного освещения. На территории детского сада будут выделены игровая и хозяйственная зоны. По периметру разместятся 14 индивидуальных для каждой группы площадок с теневыми навесами, игровые комплексы, площадки для изучения ПДД и занятиям физкультурой.

– Подрядчиком будет выполнено ваше поручение: после обустройства газона смонтируем систему его автополива, – доложил мэру руководитель управления строительной политики Владимир Пешков.

«ТАКИХ ОБЪЕМОВ ПО ВВОДУ СОЦОБЪЕКТОВ ОДНОМОМЕНТНО ВОРОНЕЖ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ»

Подводя итог инспекционного объезда, Вадим Кстенин отметил, что в этом году в городе реализуется уникальная масштабная инвестиционная программа: строятся четыре большие школы, две пристройки к существующим СОШ, шесть дошкольных учреждений. Еще три детских сада, по словам градоначальника, к концу этого года будут возведены строительными фирмами, выкуплены муниципалитетом и в первом квартале следующего года распахнут свои двери.

– Таких объемов по вводу социальных объектов одномоментно Воронеж еще не видел. Темпы строительства детсадов не будут снижаться и в следующем году – у восьми действующих учреждений появятся современные пристройки. Это позволяет нам решать еще одну глобальную задачу, определенную указами президента РФ – ликвидировать очереди в ясельные группы. От дефицита в них мы планируем уйти уже к 2022 году, – отметил Вадим Кстенин.

Кроме того, мэр добавил, что администрация города готовит ряд масштабных проектов. Например, уникальную школу на 2,8 тыс. учеников. Ее построят на Московском проспекте для детей, проживающих на ул. Ломоносова, Тимирязева и т.д. В этом году муниципалитет начнет ее проектирование.