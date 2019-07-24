Нововоронежская АЭС: Как исполнилась заветная мечта 14-летнего Даниила Волкова

Экскурсия на АЭС состоялась по инициативе 14-летнего Даниила Волкова. В прошлом году он узнал о Нововоронежской АЭС через интернет, с тех пор увидеть атомную станцию стало одним из его заветных желаний.

«Я увидел фотографию этого сооружения и мне очень захотелось посмотреть на него по-настоящему. Захотелось узнать, где и как вырабатывается электричество, куда оно идет, как здесь всё устроено. Больше всего мне понравились градирни и рассказ про реакторы. Это очень интересно», – поделился Даниил.

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Вместе с Даниилом на экскурсию отправились и два его друга: Денис Уваров и Иван Белый. Ребята давно дружат и поддерживают друг друга во всём.

Помогли осуществить детскую мечту волонтёры, которые регулярно посещают детский хоспис: предприниматели, бизнесмены, общественные деятели, аниматоры.

«Я первый раз побывала в отделении паллиативной помощи лет пять назад. И с тех пор стараюсь регулярно помогать. С этими ребятами мы очень быстро подружились. Эти мальчики поражают меня своей открытостью миру, своим позитивом, общительностью. Они очень творческие личности. Мы стараемся устраивать для них разные праздники, но в этот раз им захотелось знаний», – отметила исполнительный директор воронежского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Татьяна Шкред.

Сотрудники Управления информации и общественных связей Нововоронежской АЭС рассказали ребятам об истории атомной отрасли и современных технологиях, внедряемых на атомных станциях. В завершении участникам экскурсии вручили памятные подарки от атомной станции и Опытно-демонстрационного инженерного центра по выводу энергоблоков из эксплуатации.

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Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС