Воронежский эколог о вони в городе: «Жители Левого берега жалуются на обострение астмы»

Эта неделя началась с того, что воронежцы в очередной раз почувствовали, как город накрыл неприятный запах. Кажется, еще немного, и столица Черноземья провоняет окончательно, и мы к этому привыкнем настолько, что даже этого не заметим.

Между тем, жители Машмета уже не первый год испытывают реальные страдания. По словам эколога, руководителя общественной организации «В Защиту Черноземья» Виталия Агеева, сам фекальный запах, может быть, и не вреден. Но некоторые специалисты считают, что вкупе с дурнопахнущими веществами в воздух поступать и опасные соединения.

- Местные жители в один голос утверждают, что у них обострились астматические заболевания, бронхо-легочные. Также утверждают, что у них больше, чем в других районах города, онкобольных, - рассказал эколог. - К нам поступили подписи почти от двух тысяч воронежцев, проживающих в непосредственной близости от очистных, в районе БАМа. Люди уверены, что неприятный запах исходит от Левобережных очистных сооружений. В своих обращениях они пишут, что местные власти уже несколько лет не реагируют на неприятный запах. Все ведомства – Роспотребнадзор, приемная губернатора и другие - еще в прошлом году присылали отписки, что все в норме.

В итоге жители оказались заложниками равнодушия и чиновников, и руководства очистных сооружений. Многие хотели бы перебраться в другой район города, но на жилье с душком сложно найти покупателей.

- Я лично помню, что начал ощущать запах как минимум несколько лет назад – вонять начинало уже на ВОГРЭСе и в строну Машмета. Местные говорят, что запах появился лет пять назад – пять-шесть раз в неделю, по их словам, на очистных происходили залповые выбросы. Химический запах настолько концентрированный, что невозможно находиться ни на улице, ни дома. Дошло до того, что даже старики установили в квартирах кондиционеры – включали их на ночь. Те, кто этого не сделал, ночью просыпались от удушливой вони, закрывали окна и спали в духоте. Люди мечтают продать свои новые квартиры, но никто не хочет их покупать, - отметил Виталий Агеев.

По мнению эколога, очистные сооружения должны были либо не брать на очистку ядовитые стоки, а уж если они это сделали, так будьте обязаны выполнить свою работу как следует:

- Бороться с запахами можно только одним способом – непосредственно их устранением. Нужно модернизировать очистные сооружения, вводить новые технологии очистки, в том числе обезвоживание осадка. Этим должно заниматься руководство предприятия. Если на ЛОС видит, что оборудование не справляется с очисткой, что ядовитые отходы убивают активный ил, пусть они их не принимают. Либо если они принимают такие вещества, то должны обеспечить их переработку – полноценную очистку до нужных показателей, - считает Виталий Агеев.