Воронежцам выдавали зарплату фальшивыми деньгами

Фальшивомонетчики с грустью наблюдают за тем, как год от года банковские карты теснят наличные. И, вероятно, меняют квалификацию (на какие-нибудь «карточные» мошенничества). Возможно, именно этим можно объяснить следующий факт: в Воронежской области за прошедший период года зафиксировано на 16% меньше преступлений, связанных с изготовлением и сбытом подделок.

"Многое зависит от продавца"

Впрочем, проблема никуда не исчезла. Фальшивки полноводной рекой текут в банки. Туда они поступают из сетевых магазинов, автозаправок, павильонов быстрого питания, аптек. В последнее время наметился новый тренд: подделки сбывают в точках выдачи заказов интернет-магазинов.

- Очень многое зависит от правильных действий продавца. Многие полагаются на опыт и не проверяют купюры на детекторах. Другие не знают, что делать, когда встретили фальшивку, - говорит Олег Нагин, начальник отделения УЭБиПК ГУ МВД по Воронежской области. – Недавно продавец сработал хорошо. Вовремя сообщил, что приходил человек, который пытался расплатиться фальшивкой. Его быстро нашли по камерам. Как оказалось, он причастен к 17 фактам сбыта 200-рублевых купюр.

Сергей Мартынов и Олег Нагин.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Фальшивомонетчикам помог... штрих

Наиболее часто подделываемая купюра- 5000. Злоумышленники решают - раз ответственность за преступление очень велика (до 15 лет лишения свободы), стоит играть по крупному. В последнее время появилось немало свежих подделок – 2000 и 200 рублей. Злоумышленники рассчитывают, что не все привыкли к этим купюрам. Подделывают не только купюры. Год от года к полицейским попадают пятирублевые монеты, изготовленные где угодно, только не на официальных монетных дворах.

Фиксировались поддельные доллары и евро, сбываемые иностранцами. А еще была история, когда некто выдавал за евро похожую по форме купюру какого-то другого государства, в которую самым кустарным образом были внесены изменения.

А почему мы все о рублях и о рублях?Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Кстати, встречались совсем уж простые подделки – сувенирные «билеты банка приколов», на которых надпись «неплатежеспособна» была замазана штрихом. Казалось бы, заметить такую можно без всякого оборудования. Однако если вам протягивают пачку купюр, ситуация усложняется.

- Качество поддельных купюр все-таки растет. Этому способствует распространение специальной литературы в интернете. В таких «методичках» описывает, как изготавливать деньги, как сбывать, сколько носить с собой и так далее, - отмечает Игорь Нагин.

Где же находятся подпольные станки по производству денег? Стражи порядка говорят, что к преступлениям причастны как местные жители, так и гости из Липецка, Белгорода, Волгограда, Саратова, Москвы. Чтобы производить поддельные купюры, не нужно большого помещения – достаточно буквально комнаты. Так, недавно задержали молодого человека, который «работал» дома. «Деньги» печатал на обычном принтере, а потом за столом «обрабатывал».

Доверять ли банкоматам?

Принести фальшивую купюру из маленького киоска – печально, но ожидаемо. Но получить ее в качестве зарплаты…

- Такие факты фиксировались не раз. Как правило, это происходит в небольших магазинах, где на зарплату сотрудников идут те же купюры, которые ранее поступили в кассу от клиентов, - рассказал Олег Нагин,– Три-четыре года назад были истории, когда банкоматы выдавали ранее вброшенные поддельные купюры. Но сегодня это практически исключено. Дело в том, что внесенные и выдаваемые деньги теперь находятся в разных камерах.

ЗНАЙ!

Ищем в кошельке фальшивку

Сергей Мартынов, представитель экспертного центра полиции, отмечает, что для обнаружения «неправильной» купюры порой достаточно простейшего инструмента – ногтя.

- Серия и номер на подделке осыпаются, если их немного поскрести. Легко отслаивается защитная нить. Хороший способ обнаружить все это – заломить купюру. Обратите внимание на водяные знаки. На подлинных купюрах идет плавный переход между темными и светлыми тонами, на поддельных - резкий и точечный.

Найденные в Воронеже фальшивки часто имеют одни и те же серии. Полицейские говорят, что банкноты с такими цифрами с вероятностью в 90% - подделки.

5000 рублей: АБ34625**, АВ56747** , БА38769**, БХ27425**, ВИ77495**, ВМ38847**, ВМ58847**, ВС76893**.

1000 рублей: АМ240024**, ЗЭ76341**, ОП91295**, ЬН37028**, ТЛ57022**, ТЛ57213**.